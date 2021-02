Vesoul : l'ex couvent des annonciades va être rasé pour construire un parking

Les riverains de l'ancienne école des annonciades en vieille ville à Vesoul ne vont bientôt plus avoir l'impression de vivre dans un « no mans land ».

Depuis un incendie en 2009, cet ex-couvent du XVII ème siècle qui avait été une école, fermée début des année 2000, était abandonné par son propriétaire.

Le promoteur avait à l'origine un projet de résidence plutôt luxueuse, mais faute de financements le bâtiment était resté à l'abandon.

L'ancienne école des annonciades à Vesoul n'est plus qu'un tas de ruines. © Radio France - Jean-François Fernandez

Ouvert aux quatre vent, le site avait été squatté, puis incendié.

Un échange avec le promoteur

En 2019 la ville de Vesoul a signé un protocole d'échange avec le propriétaire des lieux, contre un terrain dans la cité Gérôme où il s'engage à construire des logements.

Plus d'une décennie après avoir fermé l'école des annonciades, la ville de Vesoul récupère donc le bâtiment qui est malheureusement trop dégradé pour être sauvé.

Une des deux façades qui devrait être conservée. © Radio France - Jean-François Fernandez

Une expertise est en cours pour savoir ce qui peut être sauvé, et à quel prix. Alain Chrétien, le maire de Vesoul, aimerait pouvoir conserver deux murs extérieurs (coté rue et parking) afin de cacher le parking de la vue, mais aussi conserver l'écriture architecturale du quarter en vielle ville.

Un pan du patrimoine local.

L'école des annonciades était un ex-couvent du XVIIeme siècle, reconverti en école. Le bâtiment n'était plus adapté à l'enseignement contemporain et aux normes de sécurité d'aujourd'hui, l'école avait donc été fermé. A l'intérieur de l'école, il y a encore dix ans on pouvait voir un patio intérieur avec des colonnades. Il ne reste aujourd'hui plus que les caves voûtées..