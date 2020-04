Vesoul : le CCAS mobilisé auprès des personnes âgées

A Vesoul, en Haute-Saône, 320 personnes âgées et fragiles ont été recensées par le CCAS et sont contactées par téléphone de façon régulière depuis le début du confinement en France.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Vesoul (CCAS) mobilise l'ensemble de ses agents pour répondre aux besoins des personnes âgées. Au total, "320 personnes âgées et fragiles ont été recensées et sont contactées par téléphone de façon régulière" précise la Ville de Vesoul dans un communiqué. Des signalements concernant des personnes non connues du CCAS ont été faits, ce qui a permis de les enregistrer dans le fichier.

Il s'agit d'apporter un soutien moral et psychologique, face aux différents questionnements, et de garder un lien social avec des personnes isolées.

Pour organiser le ravitaillement alimentaire, différentes prises de contact ont eu lieu avec :

Les enseignes alimentaires vésuliennes (drive, livraisons à domicile, les créneaux d’ouverture pour les plus de 70 ans)

Les services d’aide de maintien à domicile (mise à disposition de personnel pour effectuer les courses)

Les acteurs locaux (bouchers, traiteurs, etc.) pour livraison des repas à domicile.

Prises en charge des personnes âgées

Le CCAS s'est occupé des attestations de déplacement dérogatoire, en expliquant comment les remplir, en les envoyant par courrier postal au domicile des personnes âgées, voire en les déposant directement dans les boîtes aux lettres s'il y avait urgence.

Sur l'aspect alimentaire, les agents vérifient que les courses sont faites et de quelle façon (drive, livraison à domicile, etc.), pour chacune des personnes contactées. Le CCAS est aussi en contact avec la famille proche des personnes concernées, et les guident à distance pour valider les commandes par internet des parents âgés.

Lutter contre l'isolement

Le centre d'action sociale fait le lien si nécessaire avec les aides à domicile et/ou le personnel médical intervenant auprès de la personne. Mais n'a pas oublié aussi un volet plus ludique. Un livret de 6 feuilles de jeux mandala est adressé par voie postale chaque semaine afin de lutter contre l’isolement.