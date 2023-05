Vesoul : un voyage pour les seniors organisé par le Secours Populaire

Le Secours Populaire a organisé un voyage ce lundi après-midi pour les seniors. Une semaine de vacances en Alsace, à Mittelwihr au nord de Colmar où ces plus de 60 ans vont pouvoir profiter dans un contexte où il est de plus en plus difficile de partir en vacances à cause du coût de la vie.

Une vingtaine de seniors sont partis de Vesoul ce lundi après-midi direction Mittelwihr en Alsace. Le voyage est organisé par le Secours Populaire de Vesoul. © Radio France - Bradley De Souza A Vesoul ce lundi après-midi, le 2 rue René Pataille avait comme des airs de colonie de vacances. Vingt-deux seniors se sont réunis devant les locaux du Secours Populaire avant de partir en vacances, une semaine en Alsace à Mittelwihr, au nord de Colmar. "Tant que l'on peut partir en vacances, il faut qu'on le fasse", sourit Jöelle, 75 ans. ⓘ Publicité Dix ans de voyage "Moi j'ai 83 ans et à la maison c'est pas toujours ça, des fois on est seul. J'ai des enfants mais ils ne sont pas toujours disponibles, ils travaillent alors je pars en vacances quand je peux, au Portugal, en Espagne et là en Alsace", explique de son côté Maria. Cette vésulienne n'en est pas à son premier voyage avec le Secours Populaire. "On se retrouve tous ensemble. On se connaît tous", ajoute-t-elle. Une phrase corroborée par Jean-Pierre. "C'est le plaisir de se retrouver tous ensemble. Il y a une bonne ambiance" sourit ce sexagénaire. Le besoin de couper du quotidien. "Ce sont des personnes qui si on n'était pas là ne pourraient probablement pas partir car cela coûte cher", explique de son côté Antonella Costantini, bénévole au Secours Populaire de Vesoul. L'association organise ce voyage depuis dix ans. "Au début nous faisions des groupes de 10/12 maintenant on est une vingtaine", poursuit-elle. Le Secours Populaire de Vesoul compte bien continuer à organiser ce type de voyage.