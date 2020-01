Vêtements, chaussures, vaisselle : Tom, 13 ans, appelle aux dons après l'incendie de sa maison près de Caen

Le soir du Nouvel An, le feu a détruit deux logements à Sannerville dans le Calvados. Tom, un adolescent, a tout perdu et appelle à la solidarité sur les réseaux sociaux. La mairie a ouvert un local pour collecter des dons afin d'aider les deux familles de sinistrés.

Sannerville, Saline, France

"Notre maison a entièrement brûlé et nous n'avons plus rien" : voici les mots de Tom, 13 ans, sur la page Facebook Où trouver quoi à Caen. Avec son frère Kevin, 18 ans, et leur mère, ils font partie des sinistrés de l'incendie du 31 décembre à Sannerville, près de Caen (Calvados). Huit logements ont été touchés, deux ont été complètement détruits.

"En quelques heures on a reçu des tas de vêtements, des canapés, des meubles..."

Pour aider ces familles, la mairie de Sannerville a ouvert un point de collecte de dons. Il se trouve à la mairie, au 17 rue du Stade à Sannerville, côté bibliothèque. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h. "Ca prend une ampleur considérable, en seulement quelques heures on a reçu des tas de vêtements, des canapés, des meubles..." témoigne Mme Simon, qui travaille à la mairie. Un point sera fait en milieu de semaine prochaine, et les dons "en trop" seront apportés à des associations, précise-t-elle.

La famille de Tom recherche des vêtements de garçon taille 14 et 18 ans, ainsi que du 38 ou du 40 pour leur mère, ainsi que des chaussures taille 36. "Nous avons également besoin de quelques meubles et de la vaisselle."