Vêtements d'automne, promotions... face au mauvais temps, certains commerçants limougeauds s'adaptent

En plus de la crise sanitaire, les commerçants doivent désormais face au mauvais temps. Une météo pluvieuse et fraiche qui a de quoi rebuter les clients d'acheter shorts, robes d'été, maillots de bains... A Limoges, pour s'en sortir, certains commerçants s'adaptent.

De la pluie, encore de la pluie, toujours de la pluie. Ajoutez à cela un ciel tout gris et de la fraicheur. Décidément, la météo ne nous gâte pas depuis le début de l'été... et elle a un vrai impact sur les affaires des commerçants, notamment à Limoges. En effet, les achats de robes d'été, de short ou encore de maillots de bain se font plus rare à cause du mauvais temps. Pour faire face, certains responsables de magasins ont donc décidé de se réorganiser.

Les imperméables ont remplacé les robes d'été...

Dans le centre-ville, devant la boutique Les passantes, oubliez les vêtements d'été sur les portants ! Bonjour aux imperméables, pulls, vestes... "Il fait beau pour un mois de novembre" s'amuse Nadine, la gérante, résignée. Elle a réorganisé son magasin et donc mis en avant des vêtements d'automne.

C'est d'ailleurs une première pour la commerçante, début août. "On n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez faire ? Les robes d'été, ça ne partira jamais ! On va plutôt mettre en avant la collection d'automne avec des choses légères et des imper plutôt que de vendre l'été, de toute façon plus personne n'en veut. Il fait trop froid, il fait pas beau. On est obligé de remettre les affaire de mi-saison."

Le mauvais temps impacte les affaires des commerçants... certains contre-attaque avec des promotions © Radio France - Luc Chemla

Des promotions pour limiter les dégâts

Quelques dizaines de mètres plus loin, devant la boutique de sous-vêtements de Catherine, La maison du Corset, une feuille avec écrit dessus "50%" est affichée sur le portant des maillots de bain. La promotion, voilà la solution de la vendeuse pour limiter les dégâts. Elle note deux fois moins d'achats de maillots de bain par rapport aux autres années. "On met toujours un peu de promotion pour plaire aux clientes mais on n'a pas besoin normalement. D'habitude, la collection est quasiment toute partie au mois d'août."

Si cette semaine il avait fait beau et chaud, nous aurions fermé" - Un vendeur de parapluie à Limoges

Parmi les commerçants de la ville, certains voient moins la pluie comme un handicap que d'autres. Gilbert est l'un d'entre eux. Il vend des parapluies. Même si le patron du Paraganba précise que, depuis de l'été, le mauvais temps n'a pas eu un impact particulier sur ses affaires, Gilbert le reconnait : cette météo peut-être un atout pour mieux traverser cette période habituellement creuse qu'est l'été.

D'ailleurs, "c'est vrai que si cette semaine il avait fait beau et chaud, nous aurions fermé." Son magasin sera justement fermé à partir de la semaine prochaine pour les vacances. Le hasard fait bien les choses puisque le soleil et la chaleur doivent normalement faire leur retour... la semaine prochaine.