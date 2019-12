Vêtements, électroménager, jouets : la communauté Emmaüs de l'Indre organise une grande vente

Déols, France

Ce dimanche 8 décembre, la grande vente d'Emmaüs se poursuit dans l'Indre. De 10 heures à 18 heures, allée Abbé Pierre à Déols, des milliers d'objets vous attendent. De la vaisselle, des jouets, des vêtements, des meubles, des livres, de l'électroménager : le choix est impressionnant. Certains objets sont neufs, la plupart sont d'occasion. Les prix sont attractifs.

- © Radio France - Jérôme Collin

Ces ventes permettront à Emmaüs de financer des projets parfois coûteux. "C'est vraiment important pour pouvoir équilibrer nos comptes. Pendant six mois, on stocke de belles affaires pour les mettre en vente. Et puis on a aussi des entreprises qui nous redonnent des stocks qui partiraient à la déchetterie", explique Marie-Noëlle Devaux, présidente de la communauté Emmaüs de l'Indre. L'idée est aussi de promouvoir une économie circulaire et de faire un geste pour la planète. "On essaye de reprendre tout ce qu'on nous donne, de le restaurer pour permettre à plein d'objets d'avoir une seconde vie. C'est surtout les jeunes qui sont motivés. Ils ont une conscience de tout ce qu'il faut sauvegarder dans la nature", poursuit la présidente d'Emmaüs dans l'Indre.

Tous les objets vendus sont issus de dons, venant d'entreprises ou de particuliers.