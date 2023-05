Vêtements, jouets, alimentaire, le Secours populaire de la Loire appelle à poursuivre les dons

Comment les associations caritatives gèrent-elles les conséquences de l'inflation ? Demandes d'aide en hausse et dons qui ne le sont pas forcément, voilà l'équation notamment pour le Secours populaire de la Loire, explique Pierre Bruneau, chargé de développement pour l'association.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous organisez à partir d'aujourd'hui une grande braderie à la Bourse du travail de Firminy. Avez-vous suffisamment de dons de vêtements ou de jouets pour alimenter ce type d'opération ?

Pierre Bruneau : Alors oui, on en a effectivement suffisamment, sinon, nous n'organiserions pas cette braderie. On pourrait toujours en avoir plus. On sait que maintenant, le principe de la seconde main est quelque chose qui est bien répandu. On a eu des chiffres, on ne sait pas s'ils sont absolument exacts, mais d'une augmentation de 2,5 fois plus de volume de seconde main échangée depuis 2019, donc depuis pas si longtemps que ça. Ce qui fait que c'est vrai que c'est bien rentré dans les mœurs. C'est quelque chose dont on peut se réjouir parce que c'est un modèle qu'on défend depuis longtemps, qu'on pratique depuis longtemps. Mais c'est vrai que nous, nous ne voyons pas une augmentation aussi importante de nos dons. Effectivement, ça passe par d'autres canaux. Notamment les plateformes de revente. Et on comprend parce que c'est pratique, aussi parce que ça permet, quand la fin de mois peut être difficile, chaque euro compte. Mais on incite les gens, et d'autres associations l'ont fait.

Le signal lancé par Emmaüs face à la concurrence de Vinted ou Le Bon Coin était important ?

Je pense qu'ils ont tout à fait raison et et on peut s'associer à cet appel. C'est vrai que nous avons aussi besoin de belles pièces et ça fait partie quand même du modèle aussi de nos braderies. C'est-à-dire que nos vêtements sont de qualité et en bon état, mais on a effectivement aussi des fois de belles pièces, voire de très belles pièces. Et c'est ça qui en fait l'intérêt. Et on n'est pas obligé, sauf contraintes économiques fortes, de le mettre sur Vinted, on peut nous l'apporter et ce sera bienvenu et ça servira à la fois à la personne qui va l'avoir avec une participation modique, mais effectivement aussi pour nous, pour l'association, parce que c'est important et parce que ça fait partie de ce qui nous permet de continuer nos activités et on en a cruellement besoin aujourd'hui.

Et dans l'alimentaire, avec la grande distribution qui multiplie les opérations déstockage, dates courtes, voyez-vous les volumes de denrées que vous récupérez baisser ?

Alors oui, il y a effectivement une certaine baisse des volumes, des dates courtes. Parce que c'est vrai que là pareil, il y a aussi une évolution et c'est beaucoup plus accepté ou en tout cas, c'est beaucoup plus pratiqué... peut-être de manière contrainte. Les rayons à date courte remportent un certain succès. Donc effectivement, nous derrière, ce sont toujours des denrées qui viennent un petit peu moins, ce qui est en même temps fortement compréhensible. Et il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un système de toute façon qui est aussi vertueux. Mais c'est vrai que nous nous avons eu, on voit une baisse de ces produits là. Donc ça nous oblige à aller chercher notre approvisionnement ailleurs.

Faut-il revoir une partie du modèle des associations comme le Secours populaire, du moins pour les dons ?

De toute façon on le revoit en permanence. On cherche en permanence de nouvelles sources d'approvisionnement, de nouveaux partenariats. On essaye de diversifier les partenariats et les personnes auprès de qui on s'adresse. Le Secours populaire est une association de solidarité et c'est une association de collecte. Nous, nos bénévoles, sont des animateurs, collecteurs, bénévoles. Donc c'est quelque chose que nous pratiquons très régulièrement, que nous essayons de multiplier. Et je dois dire qu'on a quand-même la chance d'avoir dans la Loire une population qui reste assez solidaire et généreuse.

Est-ce que encore le cas, parce que votre secrétaire national s'inquiétait justement il y a quelques semaines, des dons qui seraient peut être un peu moins importants ?

Les dons financiers c'est toujours important et c'est vrai qu'on peut avoir une certaine baisse. Alors on ne peut pas encore savoir pour 2023, mais les dons dans les collectes restent très importants et nous, on collecte le plus possible. Alors c'est c'est toute une logistique derrière, il faut l'organiser. Mais c'est vrai qu'on a des bénévoles qui sont très motivés et les collectes fonctionnent. Et donc c'est vrai que les gens nous donnent quand-même quand on les sollicite et quand on vient leur demander, ils tendance à suivre les recommandations. C'est-à-dire qu'à certains moments, on va demander peut-être plus de l'hygiène, plus des produits d'entretien. Et donc c'est vrai que là-dessus on a de bons retours et on peut remercier toutes les personnes qui nous donnent dans les magasins et les inciter à ne pas hésiter à le faire à chaque fois qu'ils nous rencontrent.