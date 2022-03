"On veut des droits, pas des roses", réclament les femmes à Nîmes

"On veut des droits, pas des roses", sur un panneau. Environ 150 nîmois et nîmoises se sont réunis ce mardi, en fin de journée, devant Carré d'Art, en soutien à la journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

Environ 150 Nîmois et Nîmoises se sont réunis ce mardi en fin de journée devant Carré d'Art, en soutien à la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. "Nous voulons être reconnues dans nos métiers, bien payées, obtenir enfin l’égalité salariale et la revalorisation des métiers à prédominance féminine ! Après 50 ans de la première loi sur l’égalité salariale, le compte n’y est toujours pas (19 % d’écart à égalité temps plein, et 27 % si on prend en compte les temps partiels !). Le gouvernement ne s’attaque pas aux causes réelles de ces inégalités et se contente de donner des bonnes notes aux entreprises du CAC 40 !".

Un rassemblement qui réunissait notamment des associations et collectifs féministes, à l’appel des organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et CFTC du Gard.