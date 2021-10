" On veut juste faire notre métier " : une dizaine de sages-femmes montoises haussent le ton

" On se sent complètement invisibles alors que nous sommes au cœur de la santé des femmes et des enfants " déplore Fabienne Buissière, en colère. Sage-femme depuis 1993, cette montoise n'a jamais connu des conditions de travail aussi dégradées. Alors Fabienne décide pour la première fois de manifester, avec une dizaine de sages-femmes du CHU de Mont-de-Marsan. Elles iront crier leur fatigue et leur colère ce jeudi à Paris.

" On veut juste faire notre métier correctement "

" Lorsque nous sommes 2 sages-femmes seulement à l'hôpital pour _6 ou 8 accouchements en 12h_, c'est impossible d'accompagner chaque femme correctement " explique la représentante des landes du conseil national de l'ordre des sages-femmes.

Manque d'attractivité

Et puis, la profession est confrontée à un problème majeur de recrutement. Les jeunes diplômées ne veulent plus travailler à l'hôpital dans ces conditions "trop" difficiles. " Demain s'il n'y a plus de sages-femmes, qui pratiquera les accouchements ? " s'inquiète Fabienne Buissière.