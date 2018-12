"On veut plus que ça", réaction de gilets jaunes à Montpellier après les annonces du Premier ministre

Montpellier, France

Le Premier ministre a annoncé mardi la suspension de plusieurs mesures fiscales pour apaiser la colère des gilets jaunes. Edouard Philippe a décliné les trois mesures censées "ramener l'apaisement et la sérénité dans le pays". Le plan de sortie de crise comprend un moratoire de six mois sur la hausse de la taxe carbone, un gel des tarifs du gaz et de l'électricité cet hiver et aucun durcissement du contrôle technique automobile avant l'été. Ces mesures devraient entraîner un manque à gagner de près de deux milliards d'euros pour les finances publiques.

Blocage levé à Brest, pas ailleurs

"Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la Nation", a fait valoir Edouard Philippe qui a également annoncé un "large débat sur les impôts et les dépenses publiques" qui sera engagé jusqu'au 1er mars. Ces annonces représentent un recul pour Emmanuel Macron qui, depuis le début de son mandat, était déterminé à "garder le cap". Pour autant, cela risque de ne pas suffire, même si des manifestants ont décidé de lever le blocage du dépôt pétrolier à Brest, jugeant "satisfaisantes" les concessions de l'exécutif. Ailleurs, les blocages continuent .

Au rond point des Près d'Arènes à Montpellier les gilets jaunes installés depuis le 17 novembre ne semblent pas décidé à lever le camp. "C'est bien qu'ils commencent à nous écouter mais c'est un peu tard et ça ne va pas suffire" lâche l'un d'eux . _"Ce moratoire vise à nous endormir_, nous refroidir mais nous sommes bouillants" ajoute un autre.