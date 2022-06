"On veut s'embrasser sans avoir peur" : 1.500 personnes défilent à Nancy pour la marche des Fiertés

"Aujourd'hui c'est ma journée". Pour Raphaël, cette marche des fiertés est bien plus qu'une manifestation. "Je vis à la campagne, et on n'a pas le droit d'être soi-même, même avec ma famille c'est compliqué. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même". Drapeau arc-en-ciel sur le dos, maquillage autour des yeux, il fait partie des quelques 1.500 personnes qui ont défilé pour défendre les droits des personnes LGBTQIA+ samedi 4 juin dans le centre-ville de Nancy.

PMA pour toutes

A ses côtés, Zohra de Saint-Dié, qui aime la marche des Fiertés "parce que beaucoup de gens peuvent s'identifier. On voit toutes ces personnes et on se dit : 'ah mais je ne suis pas cassé.e en fait, ils sont comme moi !'"

La marche des Fiertés a rassemblé 1.500 à 2.000 personnes à Nancy. © Radio France - Ninnog Louis

Dans le cortège, de la musique, quelques enfants et beaucoup de jeunes, comme Léo et ses camarades, venues défendre "la PMA pour toutes" et réclamer "les mêmes droits que tout le monde". A 14 ans, c'est déjà leur seconde marche des fiertés. "C'est super l'ambiance, on ne risque pas de se faire insulter", se réjouit Waili, "bientôt quinze ans".

Visibilité en milieu rural

Léane et Yléane, elles, aimeraient tout simplement "pouvoir se promener tranquillement dans la rue". Les étudiantes racontent "l'angoisse quand on se tient la main, ou quand on s'embrasse, la peur des insultes et de la réaction des autres".

On ne devrait pas avoir peur de la réaction des autres

Dans le cortège, plusieurs personnes tiennent à bout de bras des pancartes arc-en-ciel en forme de sapin : c'est le collectif "Sapin Queer des Vosges", "le seul collectif du genre dans les Vosges", glisse Alice, une des membres. "C'est important de donner de la visibilité aux personnes queer en milieu rural. Ce n'est pas toujours simple, on peut se sentir très isolé dans les Vosges, dans un milieu parfois très traditionnel". Faute de marche des fiertés dans le département, tout le groupe est venu manifester à Nancy.

Le collectif "Sapin queer des Vosges" s'est mobilisé à Nancy. © Radio France - Ninnog Louis

La manifestation s'est terminée place Carnot, où plusieurs stands étaient installés. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous l'an prochain, pour la 15ème marche des Fiertés nancéenne.