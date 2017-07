Veyre-Monton : Des habitants s'opposent à l'installation d'antenne-relais dans le clocher

A Veyre-Monton, dans le Puy-de-Dôme, un collectif d'habitants s'oppose à l'installation d'antennes relais dans le clocher de la commune. Trois antennes doivent être installées pour permettre l'accès à la 4G sur certaines zones mais ils craignent surtout pour leur santé.

A Veyre-Monton, dans le Puy-de-Dôme, si vous faites le tour de l'église, vous ne pouvez pas rater les dizaines de banderoles qui fleurissent aux balcons des maisons de ce bourg médiéval : "Pas d'orange dans le clocher" ou encore "Non aux antennes dans le clocher". Les habitants se mobilisent depuis qu'ils ont appris, via le bulletin municipal de janvier dernier, que trois antennes relais allaient être installées à l'intérieur du clocher pour permettre à l'opérateur Orange de fournir la 4G sur certains quartiers de la commune.

Un collectif pour demander la relocalisation de ces antennes

Les habitants du bourg ont monté un collectif "Pas d'orange dans le clocher" car ils craignent avant tout pour leur santé. Rémi habite à quelques mètres de l'église : "J'ai peur que ce soit nocif, il y a plein d'études qui montrent que c'est nocif, d'autres études disent que non, moi j'ai pas envie de prendre de risque et je préfère que le projet soit implanté ailleurs que juste là". Kadidja habite encore plus près de l'église. Sa terrasse, au deuxième étage de sa maison, est face au clocher : "Je suis à une dizaine de mètres depuis la terrasse. Si ces antennes sont installées moi je ne me vois pas continuer à vivre ici"**.** Une situation que n'envisage pas Kadidja qui vit dans la maison de sa famille, implantée dans la commune depuis quatre générations. "Moi cela me choque car je pense que les antennes pourraient être installées beaucoup plus loin des maisons".

En blanc, les zones qui ne sont pas couvertes par la 4G dans la commune selon l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes - ARCEP

Le maire n'a pas encore pris de décision

Le collectif a rencontré le maire de Veyre-Monton pour discuter de cette installation. Le maire, Yves Fafournoux, n'a pas encore pris de décision. Le conseil municipal l'a autorisé, en novembre dernier, à signer un bail avec Orange pour l'installation de ces antennes mais Yves Fafournoux n'a encore rien signé. Il attend les résultats d'une étude pour trancher à la rentrée :"On ne sait pas encore si on va plus loin ou pas, mais on est très attentif à la demande, aux réflexions et aussi au collectif et aux craintes qu'ils apportent. Je ne suis pas technicien, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, mais dans chaque maison individuelle il y a plus d'ondes qu'il n'y en aurait avec ces antennes donc il faut être très attentifs aux propos".

Yves Fafournoux entend les peurs mais estiment qu'il faut prendre en compte l'intérêt général. Le maire de Veyre-Monton a du mal à mesurer l'importance de ce collectif : "Quelle est la représentativité, effectivement c'est tout le centre bourg mais est-ce-que cela représente toute la population ? je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on analyse bien la situation, j'entendrai tout le monde". Stand-by donc durant l'été et décision à la rentrée mais le collectif souhaiterait qu'avant de se décider la mairie organise une réunion publique pour discuter de cette installation avec tous les habitants.