Veyre-Monton, France

C'est sans doute la fin d'un épisode trouble de la très jeune histoire du Cap Veyre et surtout le début d'une nouvelle aventure avec l'Association Hospitalière Sainte-Marie qui compte désormais six Ehpad. Chargée de redresser l'établissement depuis six mois, la nouvelle direction a déjà pris de nombreuses décisions. Un nouveau directeur a été recruté ainsi qu'un médecin et un infirmier coordinateurs. Un plan d'action a été mis en place aussi bien financier, qu'au niveau du personnel soignant. "Petit à petit le personnel est intégré aux instances de l'association Sainte-Marie" rassure Isabelle Copet, directrice des établissements Sainte-Marie Puy-de-Dôme, Allier.

Ehpad Cap Veyres Alain Alain Noziglia, Président de l’AHSM reçoit les clés de Michel Ducros, Président de l’Association Cap Veyre © Radio France - Claudie HAMON

Le redressement de l'Ehpad implique aussi une hausse du prix de journée pour les résidents de six euros. Le 1er juillet le tarif est passé de 59 à 66 euros soit environ un coût mensuel de 2046 euros. "Une augmentation inévitable" estime Michel Ducros, l'ancien gestionnaire "cela permettra d'atteindre l'équilibre budgétaire fin 2018." Cette brutale augmentation a surpris Marie qui a placé sa grand-mère deux mois plus tôt. "Cela fait environ 400 euros de plus par mois" précise-t-elle. Simone, résidente de 80 ans n'est pas très rassurée. "j'ai peur qu'un jour, je ne puisse plus payer". De toute façon l'Ehpad Le Cap Veyre est toujours habilité à l'aide sociale rassure la direction.

L'Association Hospitalière Sainte-Marie compte 6 Ehpad@chamon © Radio France - Claudie Hamon

Côté personnel, certains salariés ont déjà choisi de partir, d'autres attendent de signer les nouveaux avenants pour se prononcer. Mais la période de trouble a laissé des traces. Pour cet agent des services hospitaliers, le manque de personnel les oblige parfois à effectuer des tâches pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Une situation évoquée également par cette résidente de 95 ans valide "certaines personnes qui ne peuvent pas se mouvoir attendent parfois deux heures avant d'aller aux toilettes". D'autres "n'osent pas appeler, car elles savent que les aides soignantes sont surchargées de travail".

Le Cap Veyre est le 6e Ehpad a rejoindre le réseau de l'Association Hospitalière Sainte-Marie qui compte 26 établissements médico-social et cinq établissements sanitaires parmi lesquels l'hôpital Sainte-Marie de Clermont-Ferrand. Le territoire de l'association s'étend sur sept départements l'Allier, les Alpes-Maritimes, l'Ardêche, l'Aveyron, la Drôme, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.