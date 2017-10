Viabilité hivernale : toutes les routes seront déneigées dans le Haut-Rhin cette année

Contrairement à l'année dernière, toutes les routes du Haut-Rhin seront bien déneigées cet hiver. La collectivité fait machine arrière. L'an dernier, par soucis d'économies, le département n'avait pas déneigé 665 kilomètres de routes secondaires. La collectivité a entendu le mécontentement.

Le département du Haut-Rhin fait machine arrière sur le déneigement des axes secondaires. lls seront bien traités en cas de neige ou de verglas cet hiver, l'information avait fuitée début septembre. L'an passé, la collectivité avait décidé de ne pas traiter les 655 kms d'axes secondaires, mais face à la grogne des agents, mais aussi des élus des communes , le département a donc décidé de revenir sur sa décision.

_On a révisé notre jugement parce qu'on a eu un hiver compliqué en décembre 2016, où il y a eu beaucoup de brouillard et de verglas. Nous avons eu aussi les remontées de nos agents, des élus et des usagers, "_Alain Grappe, le président de la commission des routes au département du Haut-Rhin