À Vias, la côte ouest réensablée avant l'installation cet automne de filets atténuateurs de houle

La préfecture de l'Hérault a donné son autorisation pour l'installation, dés l'automne 2022, de filets atténuateurs de houle sur 900 mètres linéaires au large de Vias. En attendant, le cordon dunaire et la plage sont depuis quelques jours réensablés.

Depuis plusieurs jours, un chantier d'envergue a débuté à Vias sur la plage Côte Ouest en direction de Portiragnes. Une pelle mécanique et un camion s'activent pour réensabler ce secteur avant le début de la période de nidification. Un millier de Big Bags remplis de sable seront posés d'ici la mi mars.

Une partie de ces sacs d'un mètre cube a déjà été enfouie en juin 2021 pour protéger notamment les riverains et les campings en cas de coup de vent cet hiver. Le chantier a ensuite été suspendu en raison des vacances d'été. Les travaux ont donc repris afin de consolider les derniers mètres restants. L'objectif est de réduire au maximum l'érosion et la submersion du littoral.

Le secteur appelé "Côte Ouest" est exposé à des aléas naturels importants : recul du littoral sous l’effet de l’érosion marine, inondations fluviales, submersion marine, etc. Les pouvoirs publics doivent donc intervenir pour assurer la sécurité des habitants et des biens, mais aussi pour préparer leur déplacement vers des zones moins exposées aux risques.

400 propriétaires de parcelles cabanisées sont recensés et vivent à l'année dans cette zone naturelle de 450 hectares

Ces travaux de réensablement, financés par l'agglomération Hérault Méditerranée, sont réalisés de manière régulière depuis 2012. À l'époque, la plage avait disparu suite à deux tempêtes ayant fortement endommagé le cordon dunaire. Cette fois, le chantier s'effectue sur 350 mètres linéaires.

"Vias, c'est treize campings et 30.000 vacanciers l'été. C'est pour cette raison qu'il est important de protéger cet espace de vie" explique Bernard Saucerotte, le premier adjoint à la mairie de Vias et vice-président à l'agglomération Hérault Méditerranée délégué à la protection et à la gestion intégrée du littoral.

La préfecture de l'Hérault a donné son autorisation à l'agglo pour aller chercher 3.000 mètres cubes de sable dans l'ancien Grau du Libron. Cette quantité permettra de remplir ces gros sacs plastiques. Mais ce renforcement dunaire ne sera pas suffisant pour éviter au sable d'être transporté par le courant sous-marin vers Portiragnes et Sérignan.

Bernard Saucerotte, premier adjoint à la mairie de Vias, vice-président à l'agglomération Hérault Méditerranée Copier

Coût du chantier : 280.000 euros

Pour protéger au mieux ce secteur Côte Ouest d'une probable submersion marine, une expérimentation sera menée l'automne prochain avec l'installation de filets atténuateurs de houle dans la bande des 300 mètres. L'équipement permettra la reconstitution d'une dune sous-marine pour casser l'effet de la vague (filets de protection proposés par la société S-ABLE). Le système breveté a fait ses preuves dans la Manche mais n'a encore jamais été testé en Méditerranée. Trois filets seront posés sur une longueur de 900 mètres de long, sans aucun impact sur la biodiversité assure l'élu. Ils permettront alors d'atténuer la force du courant.

La côte Est de Vias est déjà protégée des forts courants avec l'installation d'épis et des brise-lames sur 1.800 mètres linéaires.

Avec le réchauffement climatique, les scientifiques prévoient une montée du niveau de la mer d’au moins 80 centimètres. Cette montée des eaux est déjà visible à Vias, avec une érosion du littoral et un trait de côte en net recul de un à deux mètres par an.

Des engins de travaux publics interviennent sur la plage de Vias © Radio France - Stéfane Pocher

Plage Côte Ouest Vias © Radio France - Stéfane Pocher