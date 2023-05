Vic-sur-Seille, terre de mission pour les vins de Moselle

"Une nouvelle dynamique a vu le jour à Vic-sur-Seille." Norbert Molozay, exploitant du Château de Vaux à Scy-Chazelles et président de l'organisme de défense et de gestion de l'AOC Moselle n'est pas avare d'éloge pour présenter le vignoble du Saulnois, qui occupe une place à part dans la géographie de l'appellation, à l'écart de la vallée de la Moselle et du Pays Messin où se concentre la majorité des 19 viticulteurs mosellans. La cité des Evêques accueillera pour la deuxième fois (après 2017) la Fête des vins de Moselle , le dimanche 14 mai prochain.

"Terroir unique au monde"

Quatre viticulteurs cultivent 8 hectares de vigne à Vic-sur-Seille, dont un petit nouveau, Victor Barbier, qui a repris le domaine Dietrich-Girardot l'été dernier. A 28 ans, ce fils d'agriculteur est un amoureux de son terroir, "unique au monde" qu'il qualifie de "super terrain de jeu" pour produire des vins qu'il présente comme ronds, puissants et épicés. "Un terrain très favorable pour les vins rouges" abonde Norbert Molozay qui possède lui même quelques pieds de vigne sur la commune.

L'autre atout de Vic, c'est son potentiel de développement. Dans sa recherche constante d'extension et d'installation de nouveaux viticulteurs, l'AOC espère y planter davantage de vignes (actuellement 8 hectares cultivés sur un potentiel de 70 classés). Le foncier y est plus abordable que sur les bords de la Moselle, "on pense que les Vicois pourront cultiver jusqu'à 20 hectares dans les cinq années à venir" prédit Norbert Molozay.

2022 dans les grands millésimes

La fête des vins de Moselle sera l'occasion pour le public de goûter le millésime 2022 que les mosellans n'hésitent pas à qualifier d'exceptionnel. Autre viticulteur de Vic-sur-Seille, Rémi Gauthier vient de mettre en bouteille ses auxerrois et ses pinots noirs dont il promet qu'ils sont "équilibrés sur le fruit et la structure, avec une belle fraicheur. Si on pouvait avoir des millésimes comme ça chaque année, on serait tous heureux."