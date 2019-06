Vichy accueille les jeunes espoirs du sport français en vue des J.O. de 2024

La ville accueillera cette université d'été pendant six ans, jusqu'au J.O. de Paris

Vichy, France

Vichy deviendra-t-elle une terre olympique ? S'il n'est pas prévu qu'elle accueille une compétition officielle, la ville va hisser haut les cinq couleurs du drapeau aux anneaux. Pendant quatre jours, 40 jeunes champions vont débarquer dans la cité thermale afin de se préparer au haut niveau. Cela passe par des activités sportives, des reveils musculaires, mais aussi des ateliers sur l'estime de soi ou l'expression corporelle.

De nombreuses stars

Les jeunes, champions olympiques juniors ou champions U-20, vont profiter de conseils d'invités de marque : Thierry Omeyer, ancien gardien de l'équipe de France de handball sera présent, comme le nageur Yannick Agnel, le rugbymen Damien Treille et l’apnéiste Guillaume Néry. Les sportifs en herbe feront des activités nautiques, du cyclisme avec le parcours vélo de l'Ironman de Vichy. "Lorsqu'une personnalité forte déjà championne olympique ou championne du monde, le jeune va s'en nourrir et s'en servir. On lui évitera peut-être quelques embûches" estime le fondateur des Étoiles du Sport Sébastien Foucras.

"Nous somme l'un des détails qui peut faire la différence"

Ce stage est aussi une sorte de formation grandeur nature en vue des J.O. 2024. "Ces jeunes seront les jeunes de Paris" estime Jérôme Deschamps, directeur du développement sportif à la mairie de Vichy et ancien entraîneur national en aviron. C'est pourquoi il faut également leur distiller des conseils pour tenir bon dans la tête. Cela explique la présence de Jacques Gamblin, qui assurera une conférence sur l'expression corporelle, mais aussi l'humoriste Claudia Tagbo et le chanteur de Boulevard des Airs Florent Dasque.

Vichy prend date

Pour le maire de la ville Frédéric Aguilera, l'organisation de cette manifestation n'est pas un hasard. Il s'inscrit déjà dans la journée olympique et dans une candidature plus large au label "Terres de Jeux", lancé par Tony Estanguet. Ce label a pour objectif de "faire profiter toute la population de la magie des jeux", selon le champion de canoë.

"Nous avons déposé un dossier pour être labellisé pour être terrain d'entrainement en vue des J.O. 2024." - Frédéric Aguilera

Pour cela, la ville a mis en place un grand plan de modernisation des infrastructures sportives, de près de 40 millions d'euros selon le maire. Les vichyssois seront associée à cette manifestation, avec ce week-end la fête du Sport.

Du surf sur le parc des Sources

Au Parc des Sources, entre 10h et 18h, les participants pourront s'initier à plusieurs sports, y compris les Les établissement scolaires se rendront dans la ville pour s'initier à de nombreux sports, dont les quatre disciplines sportives qui rentrent dans le programme officiel : le breakdance, le surf, l'escalade et le skateboard. Le surf s'installera effectivement sur le Parc des Sources, comme le confirme Jérôme Deschamps : "Une vague artificielle sera installée sur un simulateur" sur le site du Parc des Sources.