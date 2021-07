Vichy: le planning de réparation du barrage-pont est fixé

La date de la mi-août est celle envisagée depuis le début mais c'était avec beaucoup d'incertitudes. Cette fois, la date est plus fiable même si le chantier peut subir des aléas au cours du mois à venir.

Le choix du batardeau

Le principal problème à résoudre était celui du mode d'intervention sur la vanne 6. Soit le batardeau en place sur la vanne numéro 7 voisine était réutilisé, soit un nouveau batardeau était mis en place. Ce qui aurait nécessité de faire venir du matériel supplémentaire, avec un délai assez long. Dans le même temps, l'entreprise en charge du chantier a promis d'accélérer les travaux sur la vanne 7 pour tout boucler fin juillet, avec un mois d'avance.

Le barrage à nouveau fermé

Le batardeau de la vanne 7 sera donc démonté et réinstallé juste à coté. Cela devrait prendre une semaine environ. La vanne 6 ne laissera alors plus s'écouler les eaux de l'Allier et le barrage retrouvera sa fonction. Il faut tout de même prévoir un débit réservé, pour que la rivière ne soit pas asséchée en aval. Il est de 20 m3 par seconde (actuellement, le débit de l'Allier est d'environ 60m3 à hauteur de Vichy).

Le remplissage du lac d'Allier

Les m3 supplémentaires permettront de remplir à nouveau le lac d'Allier. Tout dépendra du débit à cette époque, avec un délai nécessaire de 5 à 10 jours pour arriver au niveau normal. Les pluies seraient bienvenues mais aucune certitude. Des lâchers d'eau sont envisagées depuis le barrage de Naussac, à la limite entre la Haute-Loire et la Lozère, la grande réserve d'eau en amont de l'Allier. Problème: le chantier du barrage de Poutès. Le débit ne peut pas être trop important au risque de noyer les travaux en cours. Il faudra trouver le bon compromis

Dans tous les cas, l'Iron Man de Vichy, qui commence le 22 août, devrait pouvoir se tenir normalement.

Un dispositif de soutien à l'étude

L'agglomération de Vichy pourrait mettre en place un dispositif de soutien aux commerçants pour les pertes engendrées par cet incident. Ce ne sera pas avant le mois de septembre, une fois que le préjudice pourra être évalué. Cela devrait être assez simple pour les loueurs de bateaux, totalement à l'arrêt, ce sera plus compliqué à estimer pour les restaurateurs et les hôteliers. On ne sait pas par exemple si les hôtels qui ont perdu les réservations faites pour les championnats de France d'aviron retrouveront de nouveaux clients pour occuper leurs chambres ou non.

Heureusement, le coût des travaux sera limité pour la ville de Vichy puisque la vanne qui a cédé devait de toute façon être remplacée à l'automne, un chantier qui était déjà budgété.

Attention tout de même

L'Allier est la principale source d'approvisionnement en eau de l'agglomération vichyssoise. Le captage est situé à la limite entre Vichy et Abrest, là où se trouve l'usine des eaux. Comme le débit est bas, il existe un risque de désamorçage de la prise d'eau, surveillée de très près.