Vichy sort le grand jeu à 500 jours des Paralympiques 2024

Vichy a sorti le grand jeu, ce dimanche, à 500 jours des Paralympiques 2024. La ville, premier centre de préparation aux Jeux avec 35 disciplines dont 15 paralympiques, a été sélectionnée par Paris 2024 pour célébrer ce compte à rebours.

Au programme, démonstrations et initiations aux parasports dans les quatre coins de Vichy. Sur le parvis du marché, Laura, 11 ans, essaie le basket-fauteuil. "Il faut plus de force dans les bras parce que debout on peut essayer de sauter pour s'impulser vers le haut. Là, on est assis. C'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas viser comme on a envie." Une belle découverte pour Céline, sa maman. "C'est une chance de montrer à nos enfants que c'est pas facile pour tout le monde et qu'on peut y arriver quelle que soit leur situation."

Initiation au basket-fauteuil sur le parvis du grand marché de Vichy. © Radio France - Emma Saulzet

Si Vichy a été sélectionnée pour cette journée de fête, c'est grâce à ces investissements pour le parasport. "J'ai été impressionnée de l'accessibilité des infrastructures, sourit Marie Bochet, octuple championne paralympique de ski alpin, ambassadrice de Terre de Jeux 2024. On est à Vichy parce que ça a vraiment du sens de sonner les J-500 des jeux paralympiques ici."

Changer le regard sur le parasport

L'idée de ces célébrations et des Jeux est de promouvoir le parasport, mais surtout lever le tabou sur ces pratiques sportives. "C'est vraiment de se servir des Jeux Paralympiques pour faire évoluer les regards, explique Marie Bochet. Le souhait, c'est que les Jeux Paralympiques soient une fête, une belle fête. Mais qu'il y ait aussi un héritage de tout ça pour l'accessibilité en France."

Les élus locaux, en compagnie de Thierry Rey et Marie Bochet (au centre) pour célébrer les J-500 des Jeux Paralympiques à Vichy. © Radio France - Emma Saulzet

Les Jeux Paralympiques sont de plus en plus mis en valeur au fil des années. "C'est vrai qu'à l'époque, en 1980, je peux vous dire que ça n'existait pas, affirme Thierry Rey, judoka, champion Olympique lors des Jeux de Moscou, conseiller spécial de Paris 2024 en charge des territoires. On n'a pas rajouté les Jeux Paralympiques aux Jeux Olympiques. On a avancé parallèlement sur les deux voies. Le handicap doit être appréhendé de manière forte dans notre pays et les Jeux doivent servir à ça." À noter d'ailleurs que le logo de Paris 2024 regroupe pour la première fois les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Le logo Paris 2024, regroupant les Jeux Olympiques et Paralympiques. © Radio France - Emma Saulzet

Et concernant le développement des pratiques parasportives sur les territoires : "Les fédérations de sport valides, souvent, agrègent en mettant des équipements, des budgets, pour que tout cela se développe. Il y a encore un gros travail à faire. Il faudrait que tout cela soit normal. Ce serait notre grande fierté de faire en sorte que ce soit simple et facile."

Les organisateurs espèrent avoir autant de spectateurs pour les disciplines Paralympiques. Trois millions et demi de billets seront mis en vente à l'automne.