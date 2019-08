Vichy : une carte postale pour inviter Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a parlé des "heures sombres de Vichy" lors de son discours prononcé dans le Var jeudi dernier. Un nouvel amalgame entre la ville et le régime du maréchal Pétain qui a incité le maire de Vichy a réagir et à faire réagir ses concitoyens.

Vichy, France

Au recto, il y a l'affiche de l'exposition "Il était une fois la Reine des Villes d'eaux", visible au Palais des Congrès de Vichy jusqu'au 3 novembre prochain. Au verso, il y a un texte destiné au président de la République : «Monsieur le Président. Les Vichyssoises et les Vichyssois ne supportent plus l'amalgame entre le Régime de Pétain et notre ville. Afin de vous faire découvrir nos 2.000 ans d'histoire, nous vous invitons à Vichy. Cette visite pourrait être l'occasion de réhabiliter notre mémoire et de rappeler que VICHY est, avant tout, la Reine des Villes d'eau. L'occasion aussi de nous soutenir dans notre candidature pour l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous attendons avec impatience votre visite. Très respectueusement.»

Le texte au président de la République - Ville de Vichy

Il suffit d'ajouter sa signature et de poster la lettre, sans mettre de timbre, ce n'est pas nécessaire lorsqu'on écrit à l'Elysée. 2.000 cartes postales ont été éditées. Elles sont disponibles depuis ce mercredi à l'accueil de la mairie.

La mairie de Vichy © Radio France - Emmanuel Moreau

Frédéric Aguiléra a très vite réagit après le discours d'Emmanuel Macron évoquant "les heures sombres de Vichy". Le maire de Vichy a d'abord répondu par un tweet invitant déjà le président de la République, afin de "comprendre les conséquences de ce raccourci". Frédéric Aguiléra a renouvelé son invitation de manière plus officielle dans un courrier envoyé lundi dernier. Mais le maire de Vichy estime que sa démarche aura plus de force si les vichyssois invitent eux aussi le président de la République, d'où l'idée de cette carte postale.

L'occasion est d'autant plus belle que l'exposition sur "la Reine des Villes d'eau" raconte 2.000 ans d'histoire de la ville de Vichy, une histoire riche qui ne se résume pas aux quatre ans de l'Etat Français. Le vocabulaire est important et si le président de la République ne donne pas l'exemple, Vichy aura encore plus de mal à se défaire de cet amalgame qui associe la ville au régime Pétain.