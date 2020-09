Victime d'un accident sur l'autoroute, une Savoyarde lance un appel sur Facebook pour retrouver ses sauveurs

Emilie et sa fille ont eu beaucoup de chance. Jeudi en fin de journée, cette Savoyarde a eu un accident sur l’autoroute A41. Bloquées à l'intérieur de la voiture après des tonneaux, la maman et sa fille ont été secourues par des automobilistes, qu'elles cherchent aujourd'hui à retrouver.

C'est un petit miracle. Une mère de famille de 39 ans et sa fille de 15 ans ont eu un violent accident de la route ce jeudi en fin de journée sur l'autoroute A41. Emilie venait de récupérer sa fille au lycée à Annecy et rentrait chez elle à Aix-les-Bains. Mais elle a perdu le contrôle de sa voiture entre Rumilly et Albens.

Cinq automobilistes sont venus les secourir

Le véhicule a fait des tonneaux et s'est retrouvé sur le toit. "On était bloqué dans la voiture, suspendues par nos ceintures", raconte la maman. "Et là il y a trois hommes et deux jeunes femmes qui sont venus nous aider, qui ont appelé les pompiers, qui nous ont permis de sortir de la voiture et qui nous ont mis en sécurité", poursuit Emilie, encore très émue.

Je ne peux pas rester sans les remercier. Ce sont des héros"

Quelques jours après l'accident, cette mère de famille veut désormais retrouver les personnes qui l'ont aidé elle et sa fille. Elle a donc lancé un appel sur Facebook.

"Je ne peux pas rester sans les remercier, c'est juste des héros"

"Ce qui me touche énormément, c'est que ces gens n'ont pas hésité à venir nous secourir et à se mettre en danger", explique cette entrepreneur savoyarde. "Le toit panoramique de la voiture a explosé et un monsieur s'est couché dans le verre juste pour pouvoir soulever ma fille et lui permettre de pouvoir sortir. Ça fait six mois qu'on nous maintient à distance les uns des autres et là ce sont juste des inconnus qui n'ont pas cherché à comprendre et qui sont venus nous secourir. Je ne peux pas rester sans les remercier. Ce sont des héros en fait."