Victime d'un AVC, cet écolier de Perpignan a besoin de vous pour financer son opération

À seulement 6 ans, Nolann a déjà traversé plus d'épreuves que la plupart des adultes. Le grand sourire et la joie de vivre de cet écolier de Perpignan ne suffisent pas à dissimuler les lourdes séquelles d'un AVC survenu dans les premiers mois de sa vie : souffrant d'hémiparésie, le garçonnet a quasiment perdu l'usage d'une jambe et d'un bras. Scolarisé en CP à l'école Vertefeuille, Nolann doit régulièrement abandonner ses camarades pour subir des injections de botox ou des scéances de kiné et d'ergothérapeute.

"Mais il y a un espoir de mettre fin à ce parcours du combattant et de lui offrir un avenir radieux !", s'exclame sa maman Audrey Duquenoy avec des étoiles dans les yeux. "Nolann pourrait bénéficier d'une opération d'ici la fin de l'année : un auto-greffe de moelle épinière".

Seulement, cette opération extrêmement lourde, sous anesthésie générale, nécessite au moins trois mois de rééducation intensive, et ne se pratique qu'à l'hôpital Necker à Paris.

"Les soins sont en partie remboursés, mais nous avons besoin d'aide pour financer toute la logistique, les déplacements, l'hébergement et le matériel, soit 15.000 euros", détaille Audrey qui vient de lancer une cagnotte sur le site de financement participatif Leetchi . "Une opération est aussi possible à Cologne en Allemagne. Dans ce cas, ce serait encore plus onéreux, 25.000 euros. Ce qui est sûr, c'est que je vais devoir quitter mon travail pendant plusieurs mois pour accompagner Nolann".

À ce jour, Nolann est capable de marcher "mais en boîtant", précise sa maman. "L'une de ses jambes est plus courte de quelques centimètres. Et son bras droit ne répond quasiment pas aux ordres du cerveau". Le garçon souffre aussi de problèmes de déglutition et d'une surdité partielle. Chaque semaine, il enchaîne les rendez-vous médicaux (kiné, ostéo, neuropédiatre, ophtalmo, ORL...) et chaque mois, il doit se rendre à Toulouse pour des injections qui ont de moins en moins d'effet.

"Actuellement, la vie de Nolann est un combat de tous les jours. Mon souhait, c'est qu'il puisse réaliser ses rêves d'enfants plutôt que de passer sa vie à l'hôpital. Qu'il puisse grandir et devenir un homme, choisir le métier de ses rêves !", confie sa maman.

Quelques heures après avoir lancé sa cagnotte , Audrey Duquenoy est bouleversée de voir affluer les premiers dons. Les larmes aux yeux, elle évoque aussi la générosité de ses collègues de la clinique Saint-Pierre à Perpignan : "ils ont proposé de me donner des RTT. Ma hiérarchie a aussi eu une réaction formidable".