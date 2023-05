Victime d'un AVC, un écolier de Perpignan soulève une vague de solidarité

D’un coup, l’avenir de Nolann s’est éclairci. Agé de 6 ans, cet écolier perpignanais va pouvoir bénéficier dans les prochains mois de deux opérations pour traiter les lourdes séquelles d’un AVC survenu dans les premiers mois de sa vie. L’appel à l’aide lancé par la mère du garçonnet, en janvier dernier , pour financer toute la logistique, a été entendu au-delà des espérances. L'histoire de Nolann a fait se lever un formidable élan de générosité rassemblant de nombreuses associations et entreprises.

En l’espace de trois mois, près de 300 donateurs ont participé à la c agnotte lancée sur le site de financement participatif leetchi . La somme collectée avoisine aujourd’hui les 10.000 euros. Si l’objectif des 15.000 n’est pas encore atteint, ces promesses de dons permettent déjà à Audrey Duquenoy, la mère de Nolann, d’envisager l’avenir avec sérénité.

Pendant plusieurs mois, Audrey va devoir quitter son travail à la clinique Saint-Pierre de Perpignan, pour accompagner son fils dans un véritable marathon médical, aux quatre coins de la France. Nolann devrait ainsi bénéficier d’ici octobre d’une neurostimulation « avec des électrodes dans le cerveau », suivie d’une longue rééducation. Puis en avril de l’année prochaine, une rhizotomie : cette opération sur la moelle épinière sera pratiquée à l’hôpital Necker de Paris, par Syril James, « l’un des grands spécialistes mondiaux », précise Audrey Duquenoy.

« Enfin, nous voyons le bout du tunnel ! Selon le neurochirurgien, Nolann va pouvoir récupérer 60 à 80% de sa mobilité. Ce qui est énorme ! Cela veut dire qu’il va enfin devenir autonome, il pourra couper sa viande, il pourra s’essuyer seul aux toilettes, et mille autres choses », se réjouit la maman du petit garçon.

Son histoire a ému tout un département

Souffrant d'hémiparésie depuis son AVC, Nolann a quasiment perdu l'usage d'une jambe et d'un bras. Scolarisé en CP à l'école Vertefeuille de Perpignan, il doit régulièrement abandonner ses camarades pour subir des injections de botox ou des séances de kiné et d'ergothérapeute. "L'une de ses jambes est plus courte de quelques centimètres. Et son bras droit ne répond quasiment pas aux ordres du cerveau". Le garçon souffre aussi de problèmes de déglutition et d'une surdité partielle.

Ce parcours du combattant, raconté en janvier dernier sur France Bleu Roussillon, a provoqué une vive émotion et suscité une vague de solidarité impressionnante dans tout le département des Pyrénées-Orientales. Outre la cagnotte, de nombreuses associations et entreprises se sont manifestées pour apporter leur soutien, financier, moral ou logistique.

Une vague de solidarité

Il y a par exemple cette grande enseigne de bricolage qui s’est engagée à réaliser des travaux d’aménagement au domicile de la famille. Il y aussi ce parc de jeux indoor de Perpignan qui organise vendredi 26 mai une soirée spéciale au profit du petit garçon. Il y a encore cette société de production qui va bientôt réaliser un clip avec Nolan. La liste pourrait être poursuivie presque à l'infini...

« Devant cette solidarité, Je ne peux même pas exprimer ce que je ressens aujourd'hui. J’éprouve une gratitude immense envers tous ceux qui nous ont tendus la main, comme Hémiparésie 66 ». Grace à cette association de Rivesaltes, qui fédère de nombreux partenaires, Nolann profite désormais, chaque vendredi, de séances d’équi-thérapie. "Quand je le vois sur son poney, il est heureux, il s'évade, il oublie son handicap. On lui a redonné son droit au bonheur..."