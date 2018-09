Marseille, France

Sandrine* âgée de 23 ans tout juste diplômée en architecture à Marseille multiplie les démarches pour trouver un logement sur Paris, où elle s'est inscrite en doctorat. Elle répond alors à une annonce sur internet pour une chambre en banlieue parisienne et remplit comme il se doit un formulaire de renseignement.

"il m'envoyait des photos très détaillées de la maison"

S'ensuivent de nombreux échanges de mails et des conversations téléphoniques avec le "propriétaire" : "Je m'y voyais déja" reconnait Sandrine, "il m'envoyait des photos très détaillées de la maison, et j'étais en totale confiance".

L'étudiante va même accepter dans l'attente des clefs du logement, de rendre un service au pseudo propriétaire, soit disant en voyage au Canada. En échange d'un chèque de 1000 euros déposé sur son compte, elle paye en espèces le plombier censé intervenir dans le logement. Un chèque qui s'avère être volé, le plombier et le propriétaire dans la nature et les petites économies de Sandrine, disparues. Elle est actuellement hébergée et aidée par les Compagnons d'Emmaus Pointe Rouge (8e).

une arnaque de dimension internationale, très répandue

Un cas loin d'être isolé. La police met en garde contre ces arnaqueurs de haut vol qui « travaillent » depuis des "cyber cafés" , la plupart du temps en Côte d’Ivoire. D'ailleurs si vous constatez sur internet un contenu suspect, vous pouvez le signaler sur la plateforme PHAROS, mise en place par le Ministère de l'Intérieur.