Victime d'une cyberattaque, la CCI Bordeaux Gironde porte plainte

La Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde a été victime d'une cyberattaque vendredi 25 juin. Il n'y a pas eu de pertes de données mais la CCI a déposé plainte et va encore renforcer son système de sécurité.

Standard bloqué, accès aux dossiers impossible, la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde a été victime d'une cyberattaque type "rançongiciel", vendredi 25 juin. Ce mardi encore, tout n'est pas résolu et les 110 salariés travaillent "en mode dégradé" explique la CCI qui a refusé de céder au chantage et de payer. "Il n'y a pas eu de pertes de données. Les pare-feu ont fonctionné. Ce qui est un moindre mal". La sécurité informatique avait déjà été renforcée suites aux cyberattaques dans plusieurs hôpitaux dont celui de Dax. Elle va encore l'être, notamment sur les mots de passe utilisés par les salariés.

La Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde a porté plainte.