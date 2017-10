Victime de l'ouragan Irma, Loubna lance un appel à Emmanuel Macron, au nom des sinistrés

Un mois et demi après le passage de l'ouragan Irma qui a ravagé l’île de Saint-Martin, faisant une dizaine de morts, les habitants qui ont cherché refuge en France se disent oubliés, comme Loubna, une iséroise de 36 ans. Elle a trouvé refuge chez sa soeur, à Vinay, avec son enfant.

Mi-septembre, Loubna est rentrée dans sa famille, installée à Vinay, avec Kelissa, sa fille de 6 ans. Elle a laissé son mari à Saint-Martin où sa maison a été en partie détruite. Et pourtant, il y a deux ans, ce couple de restaurateurs grenoblois avait choisi de changer de vie et de partir au soleil pour prendre le temps de vivre. "L'ouragan a été terrible" se souvient Loubna. " On était à l'étage, l'eau est rentrée partout, une partie du toit s'est envolé. On a eu peur de mourir."

La maison de Loubna avant l'ouragan -

Et aujourd'hui, cette frêle jeune femme brune, à l'énergie communicative, lance un appel poignant, au nom de toutes les mamans qui , comme elles, sont rentrées en Métropole et qui se sentent abandonnées. "On a été abandonné trois fois. D'abord après l'ouragan, les secours ne sont pas venus de suite, on a dû faire face aux pillages. Ensuite, on a quitté l’île, où il n'y avait plus ni eau, ni électricité. Pour ma fille, les conditions sanitaires n'étaient pas bonnes, c'est pour cela qu'on est parti. On est arrivé en Guadeloupe, par avion sanitaire, avec une petite valise. Et là, on nous a dit de nous débrouiller. Même l'eau, on devait l'acheter ! Alors que j’espérais qu'on allait nous accueillir à bras ouverts. Cette situation est finalement plus terrible que l'ouragan lui-même !"

Loubna a lancé un appel au Président de la République, sur France Bleu Isére Copier

La maison de Loubna après l'ouragan -

Loubna a dû débourser 2000 euros de sa poche pour payer l’hôtel, puis l'avion vers Paris et enfin le billet de train pour rentrer en Isère. "Ce sont des bénévoles qui m'ont donné des vêtements pour débarquer à Paris, car on était parti en sandales et en short !"

Qu'Emmanuel Macron soit vraiment le président de tous les Français, qu'il ne nous oublie pas ! Loubna

Loubna lance donc un appel au président Macron pour qu'il tienne ses promesses : "Quand il est venu à Saint-Martin, il a promis qu'on serait soutenus, aidés. On ne voit toujours rien venir"

Loubna, qui est arrivée en France, sans rien, avec juste ses papiers d'identité, a fait de nombreuses démarches auprès des administrations, des assurances, des services sociaux, de France Victimes mais partout où elle va, on lui répond que l'on ne peut rien faire pour elle. Elle ne comprend pas. "On veut retrouver notre dignité. On tend la main partout, comme si on faisait la mendicité !" lâche Loubna, la voix altérée par l'émotion. "On a l'impression de ne pas être Français, d'être des étrangers dans notre propre pays. On a subi un grave traumatisme. On doit se reconstruire, nos enfants aussi et au lieu de cela, on répète à chaque fois notre histoire, c'est épuisant et ca ne sert à rien !"

Kélissa arrive à oublier l'ouragan grâce à l'école. © Radio France -

Loubna sait que sans la solidarité familiale, elle se retrouverait dans une grande précarité avec son enfant, qu'elle a réussi à scolariser dans l'école primaire de Vinay. "Grâce à l'école, Kélissa retrouve un peu de normalité, mais elle fait des cauchemars et elle parle tout le temps de son papa qui est resté pour elle dans sa maison "cassée" comme elle dit. Par rapport à d'autres mamans dans mon cas, je ne suis pas la plus à plaindre. C'est pour cela que je suis un peu le porte-parole de toutes ces femmes. On a un fait un groupe Facebook qu'on a appelé "les oubliées d'Irma". On s'échange des infos, on se soutient moralement. Au nom de ces mamans sinistrées, seules en métropole avec leurs enfants, loin de leurs maris, je veux dire notre colère. Que Monsieur Macron soit le président de tous les Français, qu'il ne nous oublie pas !"

Pour l'instant, Loubna n'a reçu aucune aide de l’État

La préfecture de l’Isère dit qu'elle vient de mettre en place le dispositif préconisé par l’Etat pour venir en aide aux réfugiés d'Irma et qu'elle en a recensé deux dans le département. Actuellement, on recense plus de mille sinistrés, réfugiés en Métropole après l'ouragan Irma.