Victime de son succès, le garage Solidarauto 37 de Joué les Tours manque de voitures

C'est un garage solidaire qui permet aux plus modestes de pouvoir s'offrir une voiture à moindre coût. Mais impossible pour l'association Solidarauto 37 de répondre à toute la demande faute de voitures disponibles. Un partenariat signé avec Peugeot à Tours permettra d'augmenter le stock de véhicules

En un peu plus d'un an, Solidarauto 37 a revendu 80 voitures après les avoir remises en état

Indre-et-Loire, France

C'est un garage qui ne chôme pas. Installé à Joué les Tours depuis juin 2018, Solidarauto 37 permet aux Tourangeaux les plus modestes d'acheter une voiture d'occasion à des tarifs imbattables, entre 2000 et 3000 euros. Voire 1500. Et de profiter aussi de réparations à tarif solidaire.

En un peu plus d'un an, pas moins de 80 véhicules données généreusement par des particuliers ou réformés par les collectivité locales ont été vendus. Remises en état par ce garage solidaire, ces voitures ont permis de changer la vie à autant de familles dans le besoin. Pour emmener les enfants à l'école ou tout simplement pour pouvoir se déplacer et trouver un travail.

30 à 50 % des personnes en recherche d'emploi ont déjà refusé un poste pour des problèmes de mobilité

Solidarauto 37 aurait besoin de 3 à 4 fois plus de voitures pour pouvoir répondre à la demande

C'est pour cette raison que l'association a décidé de taper à la porte des grandes concessions automobiles. Celle de Peugeot à Tours, plus connue sous le nom des Grands Garages de Touraine a répondu la première. Un partenariat vient d'être signé ce lundi 28 octobre.

L'idée est simple, réserver à Solidarauto 37 certains véhicules repris par la concession à ses clients. La marque au lion se dit prête à fournir au mieux une voiture par semaine. De quoi doubler ensuite le nombre de véhicules remis en état chaque année par le garage solidaire.

Qui peut profiter des offres de Solidarauto 37 ?

Pour pourvoir acheter une voiture d'occasion dans ce garage ou profiter de ses réparations à tarif solidaire, il faut présenter un quotient familial inférieur à 770 euros. Ou bien obtenir une fiche de prescription de la part d'un travailleur social.