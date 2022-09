Victime de trois AVC, et après avoir pris 25 kilos, elle représente la Dordogne à Miss Curvy Aquitaine

Elle est passée du fauteuil roulant aux podiums des défilés. A seulement 32 ans, Stéphanie Henry a vécu mille vies. L'habitante de Coursac représente la Dordogne au concours Miss Curvy Aquitaine, le 29 octobre prochain à Bordeaux. Le concours des miss qui assument leurs formes et leurs rondeurs. Du 42 au 60, ces femmes veulent en finir avec le diktat de la minceur. " Je voulais participer pour montrer qu'il existe plein de formes de beauté et pour montrer qu'on peut surpasser les obstacles", confie Stéphanie dans un sourire.

Hémiplégique et en fauteuil roulant à 27 ans

Cette grande fan de mode a pris 25 kilos en seulement quelques mois. A 27 ans, alors enceinte de sa première fille, elle est victime de trois accidents vasculaires cérébraux, coup sur coup. Hémiplégique du côté gauche, la jeune femme passe une année dans un fauteuil roulant. Mais à force de rééducation et de motivation, elle reprend le chemin des défilés. "Ce qui m'a demandé le plus de concentration et d'effort, ce sont les séances photos parce qu'il faut rester statique, c'est la position qui me pose le plus problème et qui me crée des vertiges", explique la mère de deux enfants.

La grande brune aux yeux verts a aussi du mal à assumer son nouveau corps, son handicap et ses rondeurs. "J'avais honte que mes cuisses se touchent, honte de porter un maillot de bain deux pièces", avoue Stéphanie. Celle qui compte 100.000 abonnés sur TikTok échange alors avec des Miss Curvy, et discute avec ses abonnés. Elle reprend confiance. Aujourd'hui, elle enfile une robe moulante sans crainte. _"On ne me dit plus 'ton petit bidon disgracieux', on me dit 'ton petit bidon a tout son charme'",_ sourit la jeune femme.

Il faut arrêter de discriminer les gens parce qu'ils ont une morphologie différente

En participant à ce concours, Stéphanie Henry veut aussi envoyer un message à tous ceux qui l'insultent ou la critiquent sur les réseaux sociaux ou dans la rue. "Les gens qui vont me demander si je suis enceinte, ceux qui me disent 'tu peux pas maigrir ?' ou ceux qui me répondent 'tu participes à un concours de femmes moches', raconte-t-elle. Il faut arrêter de discriminer les gens parce qu'ils ont une morphologie différente."

A partir du 1er octobre et jusqu'au 29 octobre, vous pourrez voter pour la candidate périgourdine Stéphanie Henry, la candidature numéro 12. Les votes du public par sms ou par appel compteront pour 25% de la note globale.