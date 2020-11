Victime du confinement, la distribution du calendrier des pompiers est suspendue

Les pompiers de Rouffiac-Tolosan ne peuvent pas distribuer leur calendrier à cause du confinement

Comme tous leurs collègues à travers la France, les pompiers de Haute-Garonne ne passeront pas chez vous comme c’est de tradition à cette époque de l’année pour vous proposer leur calendrier. La distribution a été suspendue pour cause de confinement. La vente du calendrier peut rapporter de 30 000 à 80 000 € par brigade pour les amicales des pompiers qui financent les œuvres sociales des soldats du feu.

Le calendrier 2021 déjà imprimé

« Le calendrier, c’est 95% des ressources de nos œuvres sociales et associatives » calcule déjà le commandant Gilles Raymond, le chef du centre des pompiers de Rouffiac-Tolosan à l’est de Toulouse , il préside également l’Union des Sapeurs de Haute Garonne qui regroupe les 34 amicales des pompiers du département. Les calendriers 2021 sont déjà imprimés et stockés dans les casernes, mais ils ne seront pas distribués tant que le confinement ne sera pas levé. « Nous le faisons en toute conscience, nous portons l’uniforme, de par nos missions, c’est à nous de montrer l’exemple, et c’est à nous de respecter les consignes du gouvernement. »

Les gens nous attendent pour montrer leur reconnaissance

Pour les pompiers, l’abandon de leur traditionnelle tournée auprès de la population est un crève-cœur. « Les gens très honnêtement, ce n’est pas vraiment le calendrier qu’ils attendent, c’est les pompiers. Ils attendent d’échanger un peu avec nous, très simplement de nous montrer leur reconnaissance pour ce qu’on fait, pour nos missions au quotidien. »

Des dons de 5 à 9€ par calendrier

La suspension de la vente du calendrier est un gros trou dans la caisse des amicales et des œuvres sociales des pompiers. Les gens donnent en moyenne 5 à 9€ pour le calendrier ce qui peut représenter un apport de 30 000 à 50 000 € par brigade ou jusqu’à 80 000 €, sachant que l’on donne plus en moyenne à la campagne qu’à la ville. Cet argent finance les actions sociales des pompiers, les activités sportives, l’arbre de Noel, la fête de la Sainte Barbe (sainte patronne des pompiers), du matériel pour la caserne, un poste de télévision , la machine à café, ou un micro-onde pour la vie quotidienne au centre de secours.

Les orphelins des soldats du feu

« Les fonds servent aussi à financer les assurances décès des pompiers, et la prise en charge des orphelins et des conjoints veufs qui ne sont pas reconnus comme pupille d’Etat. » ajoute le commandant Raymond. « C’est le réseau associatif des pompiers qui les aide à subvenir à leurs besoins, à financer leurs études, à la place de leur mère ou de leur père qui ne sont plus là. »

Une plateforme numérique de dons

En attendant de savoir si le confinement sera prolongé ou non au-delà du 1er décembre, les pompiers réfléchissent à une plateforme numérique pour recueillir les dons avec livraison du calendrier dans les boites aux lettres.

« Si jamais nous étions déconfinés, on reprendrait la vente, peut-être au mois de Janvier en espérant que la population nous réservera le meilleur accueil comme c’est le cas en général au mois de novembre ou décembre. »