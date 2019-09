Victime du vol de trois fauteuils, l'US Joué-lès-Tours Hand Fauteuil a pu en racheter grâce aux dons sur Leetchi

Indre-et-Loire, France

C'est la journée de la générosité sur France Bleu. Nous vous révélons les résultats d'un sondage Odoxa, réalisé pour Leetchi en partenariat avec France Bleu et le Parisien, sur la générosité des Français envers les associations ou les grandes causes nationales. Les dons sont légèrement à la baisse. Cette année, les Français ont donné 225 euros en moyenne, c'est 21 euros de moins que l'an dernier. La région Centre-Val de Loire fait partie des quatre premières régions où la générosité a diminué.

Le sentiment d’un pouvoir d’achat en berne et le besoin de transparence sur l’utilisation de leur don expliquent cette tendance. Conséquence de leur exigence de transparence, les Français changent leurs comportements pour effectuer des dons plus ciblés et plus directs. 51% ont ainsi plus tendance qu’auparavant à faire des dons à des personnes en difficulté de leur entourage, 50% optent désormais plus souvent pour des associations locales plutôt que pour de grandes associations.

L'exemple de l'US Joué-lès-Tours Hand Fauteuil illustre bien cette tendance. En juillet 2018, le club a lancé un appel aux dons sur Leetchi qui a très bien marché. C'était pour aider la section Hand-Ball Fauteuil. En juillet 2018, trois fauteuils lui avaient été volés pendant un cambriolage avec effraction. Grâce à Leetchi, en deux mois, l'US Joué a reçu un peu plus de 6200 euros.

On ne s'attendait pas à autant de générosité. Sans fauteuil, on n'aurait pas pu commencer la saison. Les dons nous ont permis de racheter trois fauteuils dont un sur mesure pour notre goal dès le mois de septembre 2018 -Virginie Pochon, responsable de la section Hand Ball Fauteuil de l'US Joué

Virginie Pochon évoque les différents dons qui ont pu être collectés.

80 personnes minimum ont donné! Même des toutes petites sommes, deux euros, trois euros. Si tout le monde donne ces sommes, on arrive vite à plus de 6000 euros. La plus importante a atteint les 500 euros.

La section Hand Fauteuil et Hand-Ball Adapté de l'US Joué-lès-Tours compte 25 pratiquants. Il faut préciser qu'un fauteuil pour la pratique sportive coûte cher, le prix de base est d'environ 2500 euros.