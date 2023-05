"Ça a été salvateur" : victimes d'une agression homophobe, ils quittent Bordeaux pour s'installer à La Réole

Poignardés, insultés de « sale pédé » le soir de leurs fiançailles, ces deux amoureux qui ont failli mourir se sont installés à La Réole depuis deux ans maintenant. Benjamin se rappelle : "C'est en septembre 2020, on est allé à une exposition, puis au théâtre et en rentrant chez nous à Saint-Michel, en mettant la clé dans la serrure, je me suis fait d'abord poignarder dans le dos, mon mari Yacine, lui, s'est fait lacérer le visage." Ils prennent donc la décision de quitter Bordeaux. Dans cette petite commune rurale de 5.000 habitants au sud du département de la Gironde, ils surmontent leur traumatisme et font, en même temps, vivre le patrimoine local.

Dans l'ancienne prison de La Réole, reconvertie en résidence d'artistes, le couple a décidé de s'investir à 100% : "On n'oublie pas, ça reste là, on apprend, on essaye juste de transcender la douleur qui, elle, est restée, en quelque chose de beau. Le fait d'être parti à La Réole, ça a été salvateur, en tout cas pour nous trouver une certaine tranquillité et pouvoir se construire en douceur" explique Benjamin. Le trentenaire revient souvent à Bordeaux avec son mari pour, disent ils, ne pas laisser leur agresseur gagner.

Benjamin et Yacine victimes d'une agression homophobe en septembre 2020 à Bordeaux vivent désormais à La Réole - Benjamin Yousfi

"Ça a été assez simple, assez beau même"

Une installation qui s'est très bien passée, davantage qu'ils auraient même pu l'imaginer : "On a été bien accueillis et contrairement à ce que l'on pense habituellement où dans le milieu rural, c'est plus compliqué, parce qu'il y a une homophobie qui est beaucoup plus importante qu'en ville, nous, on ne l'a pas vécue comme ça, ça a été assez simple, assez beau même, je peux dire, avec beaucoup de soutien et de gentillesse aussi. Vive la campagne !".