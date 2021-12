PHOTOS - Victimes d'un trafic, des servals recueillis par l'association Tonga Terre d'Accueil dans la Loire

Les Servals, originaires d'Afrique et à l'allure de gros chats, sont victimes d'un trafic "en pleine effervescence" selon l'association Tonga Terre d'Accueil, du Zoo de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire. La faute à une mode sur les réseaux sociaux où des personnalités s'exposent avec ces félins.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La jeune femelle Serval, recueillie par le refuge ligérien et auparavant détenue par un particulier en France. © Radio France - Lauriane Havard

Des animaux sauvages victimes d'une mode

Il y a une semaine, deux nouveaux servals ont été accueillis au refuge de l'association Tonga, un mâle de trois ans et une femelle d'un an. Ces animaux sauvages ont été saisis en France, auprès de particuliers qui les détenaient illégalement. Jean-Christophe Gérard, vétérinaire pour l'association, pointe une mode "scandaleuse" sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où l'on voit des personnalités qui utilisent ces félins comme des accessoires. "Vous trouvez facilement des footballeurs qui se mettent en avant avec ou des influenceurs qui s'exposent avec des bébés lions, des bébés tigres ou des servals... C'est une mode qu'il faudrait arrêter!".

Le serval est un petit félin solitaire et sauvage qui vit en Afrique, qui n'est pas du tout fait pour vivre en appartement, ni sur un canapé ! Donc c'est complètement aberrant et puis ça peut être dangereux, car c'est une espère considérée comme dangereuse

Le Serval est certes beau et attachant, avec ses grandes oreilles et son pelage tacheté comme une panthère, mais le vétérinaire rappelle que c'est avant tout un animal sauvage, protégé et dangereux. "Le serval est un petit félin solitaire et sauvage qui vit en Afrique, qui n'est pas du tout fait pour vivre en appartement, ni sur un canapé ! Donc c'est complètement aberrant et puis ça peut être dangereux, car c'est une espère considérée comme dangereuse".

Le mâle Serval, sur sa mezzanine, observe avec curiosité. © Radio France - Lauriane Havard

Les Servals sont des félins protégés et considérés comme dangereux. © Radio France - Lauriane Havard

Des abus avec le Savannah, chat domestique né du Serval

Cette mode sur les réseaux sociaux est en plus alimentée par l'apparition d'une nouvelle race de chat : le Savannah. Cette race a été crée grâce à un croisement entre un serval et un chat domestique. Les Savannah peuvent être achetés et détenus légalement en France. Le problème c'est que certaines personnes en abusent et font passer des servals pour des chats Savannah. "Ils vont chez le vétérinaire avec un petit serval mais ils disent que c'est un bébé Savannah, donc ils sont identifiés comme chats domestiques, or c'est totalement faux et interdit" déplore Jean-Christophe Gérard, vétérinaire de l'association Tonga Terre d'Accueil. Ces personnes arrivent ainsi à détenir des servals illégalement et sans avoir les capacités pour s'occuper de tels animaux sauvages. "C'est scandaleux, c'est aberrant, ces gens ne se mettent pas à la place de l'animal, c'est juste inconscient".

Depuis un an et demi l'association a recueilli au total six servals, dont quatre qui se trouvent toujours au refuge, dans l'attente de décisions de justice. Une fois ces dernières connues, ils pourront être placés dans des parcs animaliers en France ou à l'étranger.