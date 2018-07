limoges

Ils étaient des centaines à la terrasses de ce café, des dizaines entassés dans ce petit bar, et en tout des milliers de supporters limougeauds rassemblés pour le quart de finale des Bleus face à l'Uruguay.

. © Radio France - Jérôme Edant

La clameur, les hurlements de joie, les chants et les coups de klaxons n'ont pas tardé à envahir les rues de Limoges dès la fin de la rencontre, après cette victoire 2-0 qui propulse l'équipe de France en demi-finale de la coupe du monde.

. © Radio France - Jérôme Edant

C'est cool, ça fait vraiment plaisir"

La joie et les sourires se dessinent sur les visages. "Franchement, ils ont bien joué, ils n'ont pas tremblé du début à la fin" se réjouit Anaïs, les joues peintes en bleu-blanc-rouge, ,et son compagnon ajoute : "c'est cool, ça fait plaisir, on était là entre amis même pour ceux qui n'aiment pas le foot, il y a quelque chose et ça rappelle 98 !"

Avant de se tourner vers tous les autres supporters : "Hein qu'on va la gagner ???" scande-t-il. "Ouaiiiis!!!" hurle la clameur.