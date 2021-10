L’extraction à outrance s’arrête à la carrière de Thézan-lès-Béziers, une victoire pour les viticulteurs

La mobilisation de viticulteurs a fini par payer dans le Biterrois : la carrière Castille ne pourra plus s'étendre sur le territoire de Thézan-lès-Béziers, au nord de Béziers. Le site est exploité depuis plus de 50 ans sur le bord du fleuve Orb. Pas moins de 250 hectares de terre agricole de bonne qualité ont été évacués. C'est quasiment 20% de la surface de la commune qui a été impactée.

''Il fallait que cela s’arrête'', disent les agriculteurs mobilisés depuis cinq ans contre un nouveau projet d’agrandissement. Sauf que cette fois, la modification du Plan local d'urbanisme voté par la mairie rend impossible cette extension, bien trop proche proche du village.

De la route, il est impossible d’apercevoir les trous béants de 15 mètres de profondeur. Des butes ont été installées de part et d'autres afin d'éviter aux curieux de s'aventurer. Des trous grattés depuis des décennies permettant à la famille Castille de se développer, avant de confier l'exploitation de carrières à l'entreprise Colas, un leader mondial de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport.

Carrière Castille Thézan-les-Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

La carrière s'approchait dangereusement du village

Le nouveau Plan local d'urbanisme validé en 2020, voté par les élus, ne permet plus à l'établissement d'étendre son activité. Alain Duro, le maire de Thézan-lès-Béziers, plutôt favorable au cours de ses précédents mandats, a mis le holà car cette fois, la carrière Castille s'approchait dangereusement du village comme le montre la photo ci-dessus. "Le périmètre acceptable a été atteint. Sur le plan environnemental, ce n'était plus possible. On est conscient des conséquences économiques, mais Thézan-lès-Béziers a donné pendant des décennies."

La victoire des viticulteurs

Mais cet arrêt, c’est avant tout la victoire des viticulteurs. En 2016, ils sont plusieurs à se mobiliser pour dénoncer la disparition de terres arables. Les défenseurs de la nature finissent par créer l’association de protection de l’environnement et paysages thézanais, ramenant à leur cause élus et riverains, et multipliant par ailleurs les banderoles sur les bords de route pour alerter l’opinion publique.

Le groupe COLAS-BOUYGUES compte plus de 30 carrières en France et 20 à travers le monde

''Nous avons gagné malgré la pression dit Michèle Prades, du domaine Lévéjean à Thézan-lès-Béziers. Oui c'est une victoire pour la défense de notre territoire et des paysages. C'était allé trop loin. Nous avions une volonté de préserver notre environnement. Les gens aspirent à vivre dans nos villages qui grossissent et qui offrent un cadre de vie.'' Michèle Prades rappelle que "dans l'ancien PLU, des terres restaient éligibles à l'extraction mais elles sont la propriété de vignerons qui ont refusé, même à un prix très alléchant".

Des panneaux photovoltaïques implantés dans les trous de la carrière Castille Thézan-les-Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Marc Bénin, le président de l'association de protection de l’environnement et paysages thézanais, habite à 1,5 km de la carrière. Il est le plus proche. ''Aujourd'hui, je n'entends que le bruit du tapis qui gratte les derniers résidus. Depuis ma jeunesse, nous vivions avec la poussière, le bruit des machines au quotidien, sans parler des dizaines de camions qui évacuaient graviers, sable, et autres substrats. Là, forcément, ce silence perceptible nous fait du bien" rajoute le patron du Domaine de Ravanès à Thézan-lès-Béziers (35 hectares travaillés en agriculture biologique depuis 2011).

''Il reste aujourd'hui 600 hectares de terre arable sur la commune. Donc oui, il fallait préserver ce qui restait. C'est pour cette raison que nous nous sommes tant mobilisés. Pour nous, mais surtout pour nos enfants et leurs descendants'' rappelle Marc Bénin.

Des décharges sauvages

Évidemment c'est une victoire écologique. Mais la réhabilitation de cet espace perdu, endommagé, sera longue. Un parc photovoltaïque a été aménagé sur sept hectares. Replanter des vignes a été envisagé, mais le résultat ne serait pas satisfaisant. Même en recouvrant les sols de quantité importante de terre arable, il n'est pas garantie de s'y retrouver économiquement confient des professionnels. Le reste a été abandonné. Mais ici ou là, des gens peu scrupuleux, des particuliers mais aussi de nombreuses entreprises, viennent y abandonner leur détritus.

L'entreprise Colas, que nous avons sollicité n'a pas donné suite. La fin de l'exploitation a forcément des répercussions sur le personnel,. Castille ne restera qu'une zone de stockage. Le personnel sera reclassé sur d'autres sites.

Castille compte huit établissements. Thézan-les-Béziers (siège social et carrière gravière), Béziers (dépôt), Vendres (carrière calcaire), Agde (carrière Argile), Pézenas (carrière Argile), cuxac d’Aude (dépôt), Lacaune ( carrière gravière)

En 2018, elle réalisait un chiffre d'affaire de plus de 7.6 millions d'euros et employait sur l'ensemble des sites, 28 salariés contre 35 salariés (source : Bilan 2018 Greffe du tribunal de Commerce Béziers)

