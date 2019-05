Victoire du 8 mai 1945 : "Souvenons-nous que des gens sont morts pour que nous puissions vivre en paix"

Il y a 74 ans, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. On célèbre ce mercredi cet anniversaire.Une journée de commémorations et de souvenirs en Mayenne pour ne jamais oublier cette sombre période.

Pays de la Loire, France

C'est le 74ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, la victoire des forces alliées contre le régime d'Hitler, l'Allemagne était vaincue après des années de guerre.

"Un pays qui oublie son passé est condamné à le revivre", Winston Churchill

Ce mercredi est donc une journée dédiée aux souvenirs et aux commémorations partout en France. Philippe Cholet était adolescent à l'époque. Il a vu son père se faire arrêter par les Nazis, des Juifs se faire persécuter. Cet ancien officier est le président des associations d'anciens combattants en Mayenne.

Ne jamais oublier l'horreur, la souffrance, le chaos, ne jamais oublier cette période de haine, c'est son message qu'il ne cesse de délivrer aux jeunes générations : "Quand j'ai récemment entendu des interpellations anti-juives lors des manifestations des gilets jaunes, j'ai dit stop, ça suffit. On a subi ça une fois, on ne va pas recommencer. Souvenez-vous que des gens sont morts pour que l'on puisse vivre en paix, en démocratie, c'est un bien précieux. Le monument aux morts nous parlent. J'ai transmis la flamme à mes enfants et j'espère qu'ils feront de même. Qu'on n'oublie pas".

Des commémorations du souvenir se déroulent partout dans le département ce mercredi matin. C'est à 10h à Laval et à Mayenne et à 11h à Château-Gontier sur Mayenne.