Victoire historique du Stade Lavallois

Pour la première fois de son histoire le Stade Lavallois remporte, à l'extérieur, son premier match de championnat. Les Mayennais s'imposent à Concarneau, 1/0, pour leur retour en National.

Une victoire construite dès le début de la seconde mi-temps. Davel Mayela s'enfonce dans la défense concarnoise et, de 20 mètres, décroche une frappe limpide dans la lucarne du but des ''thoniers''.

Le Stade Lavallois qui aura ensuite, à deux reprises, l'occasion de faire le break. Le lob de Gabriel Etinof échoue sur le poteau et Yvan Neyou manque son face à face avec le gardien de Concarneau, Théo Guivarc'h.

Dans l'ensemble les joueurs de Jean-Marc Nobilo ont maîtrisé les velléités des bretons qui ont tout tenté en fin de rencontre. La défense Mayennaise, autour de Maxime Hautbois, Oumar Solet et Bira Dembélé a parfaitement tenu le choc.

Feuille de match:

Concarneau-Laval 0/1

But: Mayela (47e)

Avertissements: Dabo (40e) - Neyou (45e) - Mayela (88e)

Hautbois - Mendes, Solet, Dembélé, Perrot (cap) - Sarr, Dabo - Neyou (Zéoula 75e), Elton (Pereira Lage 59e), Mayela, Etinof (Rousselet 88e)

Prochain match: Laval-Lorient (L2); mardi à 18h30 au stade Francis Le Basser au 1e tour de la Coupe de la Ligue.