Soulagement pour les amis de Souleymane à Sallanches: le jeune guinéen devrait rester en Haute-Savoie

La nouvelle est tombée ce jeudi après-midi. Souleymane Diallo, jeune guinéen de 18 ans, arrivé il y a deux ans à Sallanches a un nouveau permis de séjour. Il peut rester en Haute-Savoie, et continuer à porter le maillot de l'US Mont-Blanc foot qui s'est battu contre son expulsion.

Sallanches, France

"Le nouveau permis de séjour est provisoire, mais j'ai bon espoir"

Jacky Pérrillat, le "père" de la famille d'accueil de Souleymane quand l'adolescent est arrivé en Haute-Savoie à l'âge de 16 ans, veut rester prudent. "Le permis délivré ce jeudi matin en préfecture est provisoire, mais si il avait eu une photo, il aurait pu remplir la demande définitive qui lui était proposée".

En attendant, Souleymane n'est plus sous le coup d'un renvoi dans son pays natal. Chez tout ceux qui l'ont soutenu, cette nouvelle est reçue comme une victoire.

La mobilisation des habitants et des élus de la vallée a payé.

Depuis le début du mois de décembre, l'arrivée du courrier officiel, notifiant à Souleymane, devenu majeur en avril 2018, qu'il devait quitter le territoire français d'ici le 7 janvier, un fort mouvement de soutien et de protestation s'était développé autour du jeune garçon qui travaille, prépare un CAP de peintre en bâtiment, et joue au foot à l'US Mont-Blanc. Une pétition en ligne a notamment recueilli plus de 7500 signatures