Victoire du PSG : trente-six personnes ont été interpellées mardi soir à Paris

Parmi les suspects, en garde à vue ce mercredi matin, 3 sont mineurs, 14 se voient reprocher des "jets de projectiles", des "violences", outrages ou rébellion sur les forces de l'ordre et 17 sont soupçonnés de "vols aggravés", essentiellement dans des magasins dans le quartier autour des Champs-Elysées.

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a réagi dans la matinée sur Twitter: "Certains portent un maillot qui a fait hier soir la fierté de toute une ville et même d'un pays. Ils en font le déshonneur. La justice sera vigilante et le parquet de Paris traduira devant la juridiction les auteurs de ces exactions sur les Champs Elysees".

De son côté, Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti (LR), a déploré "la haine anti flic" dont auraient fait preuve selon lui les manifestants, en référence à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant des supporters donnant des coups de pied à un fourgon de la police près de l'Arc de Triomphe.

Du côté du Parc des Princes, où se sont retrouvés pour faire la fête quelques milliers de supporters, surtout des fidèles des tribunes et "ultras", fumigènes, pétards et chants de victoire ont retenti, come sur les Champs-Elysées.

Créé il y a tout juste 50 ans, le club parisien s'est qualifié pour la première finale de Ligue des champions de son histoire, après sa victoire contre Leipzig (3-0) mardi à Lisbonne. La finale aura lieu dimanche à nouveau à Lisbonne.

La préfecture de police de Paris réfléchit, avec les ministères des Sports et de la Santé, à l'instauration possible de petites fan zones dans la capitale dimanche soir. Ce qui permettraient de contrôler les flux et le respect des gestes barrières dans des endroits où le virus circule "activement" fait savoir la préfecture de police de Paris qui rappelle que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits en raison de la pandémie de Covid-19, "sauf si les organisateurs apportent des preuves que les gestes barrières seront respectés".