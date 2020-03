VIDEO 10 sorties - en ligne - en Vaucluse un dimanche de confinement

Malgré le confinement, on peut quand même courir, pédaler, voler, skier ou pagayer en Vaucluse. Il suffit de se connecter. France Bleu Vaucluse a choisi 10 vidéos pour prendre l'air, l'eau, ses baskets ou son vélo sur internet sans prendre de risques de contamination.

D'habitude le dimanche, vous allez courir, pédaler ou randonnée en Vaucluse. C'est désormais impossible en raison du confinement. Il ne faut pas sortir de chez soi... mais vous pouvez rêver : France Bleu Vaucluse a choisi 10 vidéos pour s'évader sans se contaminer.

Courir dans le Luberon

Pas besoin d’échauffement ! Vous montez directement sur les crêtes du Lubéron pour courir entre sous-bois et vignes. En ce dimanche de confinement, la nostalgie de ces paysages pique autant qu'une séance de fractionné sur le balcon.

Monter le Ventoux… entre copains ou pour tutoyer la souffrance.

Nos amis de la RTS (Radio Télévision Suisse) ont gravi le Ventoux en vélo. Chacun son rythme : on mouline pour viser le sommet ou on cherche à rattraper celui qui est devant. Attention à ne pas renverser votre bidon sur le canapé en suivant cette ascension. !

Ne pas rater l’instant où un cycliste délivre cette philosophie de vie qui s’applique désormais à la sortie du confinement : "le Ventoux, tu crois qu’il est là mais il est encore loin".

Descendre le Ventoux en VTT ou par la route

Ca va secouer : 20 minutes de descente entre pierriers, chemin monotrace en forêt entre le Col des Tempêtes et Bedoin. A méditer cette formule qui garantit un détour de 10 km : "alors là, je crois que c’est tout droit…"

Ca va filer : descente rapide du Ventoux en vélo. Le cycliste annonce une vitesse maximum de plus de 130 km/h. Prévoyez un canapé assez large, ce cycliste coupe les virages pleine gauche !

400 km de VTT en Vaucluse

La Grande Traversée du Vaucluse en VTT, c'est 400 kms, 10.000 m de dénivelé avec quatre parcours possibles entre Ventoux, dentelles de Montmirail, Monts de Vaucluse et Luberon.

Prévoir un accompagnement psychologique : cette vidéo peut vous conduire à verser quelques larmes devant votre VTT au fond du garage.

Survoler le Vaucluse depuis le Ventoux

Les parapentes de l’association Fan de Lune décollent du Ventoux mais ils survolent tout le Vaucluse. Petit jeu : essayez d’identifier les villages, combes, falaises et baumes survolés.

Prudence : la table basse du salon va vous taper dans les tibias quand vous allez vouloir prendre votre élan pour rejoindre le ciel de Vaucluse

Descendre le Ventoux en skateboard

Les amateurs de longboard sont des types cool : ils font coucou aux cyclistes qui montent et mettent la main au sol pour tourner dans les virages.

Descendre l’Ouvèze en kayak

L’Ouvéze est aussi un torrent tumultueux en période de hautes eaux. Sa partie amont dans la Drôme réserve de belles séquences d’eaux vives. Toute cette eau qui tourbillonne devrait vous inciter à lancer une machine à laver. Regarder tourner le linge par le hublot fera passer plus vite ce dimanche de confinement.

Skier dans la forêt au Ventoux

Tutoyer les sapins et skier en chasse-neige dans la poudreuse, c'est possible au Ventoux. Mais il faut réunir trois conditions extrêmement rares : la fin du confinement, de la neige au Ventoux et un copain avec un anorak jaune.

Spéléo sous le plateau de Sault

Quitter le confinement pour s'enfermer sous terre ? La rivière d'Albion creuse d'immenses espaces sous le plateau de Sault pour une baignade à 600 m de profondeur. Prévoir piles et chaussettes de rechange sous un coussin de votre canapé.