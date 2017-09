VIDEO - 12 heures pour la Paix en Pays Basque

Danseurs, chanteurs, musiciens et bertsulari se sont succédés pendant 12 heures sur scène à Louhossoa en faveur de la Paix. Une initiative du collectif "Kulturgileen ekimena" qui réunit une centaine d'artistes et techniciens. Retour en images.

Le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est à Louhossoa que 5 personnes avaient été interpellées le 16 décembre 2016 alors qu'elles tentaient de neutraliser une partie de l'arsenal de l'ETA. C'est au lendemain de ces arrestations que le collectif s'est créé. "Pour nous, c'était une évidence que rendre les armes ce n'était pas le seul et unique point dans le processus de paix" explique Patrick Larralde, membre du collectif.

"Nous, on a aussi un rôle à jouer, c'est bien le minimum" — Maialen Errotabehere

La dynamique prend de l'ampleur

Depuis le désarmement de l'ETA le 8 avril 2017, "il y a une vraie dynamique autour de ce processus de paix" se félicite Jean-Noël Etcheverry, dit Txetx, l'un des artisans de la paix. "On a vu les élus (NDLR : de la Communauté d'agglomération Pays Basque) qui ont voté la semaine dernière à l'unanimité une déclaration pour appeler à se joindre à la manifestation du 9 décembre à Paris". La manifestation sera organisée pour demander la fin des mesures d'exception réservées aux prisonniers basques. "Arrêter de les éloigner au fin fond de la France" poursuit Txetx, "libérer les prisonniers malades, supprimer le statut de "détenu particulièrement surveillé" qui les empêche d'accéder à leur libération conditionnelle". Condition "sine qua non" estiment les artisans de la paix pour pouvoir aborder la question des victimes et du vivre ensemble pour que s'installe, enfin, en Pays Basque, une paix irréversible.

De nouvelles initiatives

Les artisans de la paix vont multiplier les initiatives avant la manifestation du 9 décembre à Paris. Notamment, leur assemblée générale le samedi 7 octobre à 9 heures à la salle Harri Xuri à Louhossoa.

Pour la manifestation à Paris, des bus seront affrétés la veille au soir. Réservation au 06 19 04 55 48 ou par mail : parisebus2017@gmail.com

"Bihotz bi" - Elirale konpainia © Radio France - Oihana Larzabal