VIDEO - Douze lémuriens du zoo d'Arcachon recueillis à Maubeuge

Le groupe de lémuriens est constitué seulement de mâles et de femelles adultes.

Douze lémuriens ont fui l'incendie pour trouver refuge au zoo de Maubeuge. Les maki catta ont été accueillis mercredi dans le cadre du plan du sauvetage du zoo du bassin d'Arcachon. C'est la première fois que le zoo de Maubeuge accueille comme ça des animaux en détresse d'autres parcs animaliers.

Et cette transition s'est très bien passée, selon le directeur Jimmy Ebel. "Les lémuriens ont été emmenés via des transporteurs spécialisés en faune sauvage. Ils sont arrivés le soir même, ont mangé directement, et sont très calmes, zens". Les soigneurs des deux zoos échangent régulièrement. L'évacuation a été coordonnée par l'Association Française des Parcs Zoologiques (AFDPZ).

Le zoo de Maubeuge avait déjà un enclos prévu pour accueillir des lémuriens. © Radio France - Marianne Naquet

Ils sont en parfaite santé

Bref, ils vont "très très bien. Ils se sont bien adaptés", explique Fabien, leur soigneur. Passer du Sud-Ouest à Maubeuge n'a pas créé de problème de climat. Le seul problème vient plutôt des soigneurs, qui se sont très vite attachés aux primates : "C'est compliqué, il y a un lien qui se crée, après on essaie de garder nos distances, parce qu'on sait qu'ils vont repartir, alors on fait en sorte de ne pas trop s'y attacher."

Les maki catta ont été évacués suite aux incendies en Gironde. © Radio France - Marianne Naquet

Les lémuriens ne vont pas rester

Ils vont en effet rentrer chez eux à Arcachon. Pour le moment, le zoo ne sait pas quand. Alors l'équipe en profite un maximum, leur donne des surnoms, rigolent des bêtises de certains. "Certains empêchent les autres de venir manger, viennent plus facilement vers nous. Cela reste des bêtises de lémuriens, rien de très grave", plaisante le soigneur.

Les soigneurs ne sont pas les seuls à craquer devant leur petite frimousse, leur œil frétillant, le public du zoo est complètement conquis.