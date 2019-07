VIDEO : 1500 pompiers et 69 engins prêts à lutter contre les feux de forêt en Dordogne

Il fait beau et chaud depuis plusieurs semaines en Périgord. La météo la plus favorable aux feux de forêt. Alors ce mardi, les pompiers de la Dordogne ont présenté leur dispositif de lutte dans un département couvert aux deux tiers par la forêt.

Périgueux, France

Plus de 43% de notre département est couvert de forêts. Ce qui fait de la Dordogne le troisième plus boisé de France. Alors forcément, avec l'été et la sécheresse qui sévit en ce moment, les pompiers sont sur le pied de guerre.

Déjà 40 départs de feu depuis le premier janvier pour 40 hectares brûlés. Rien de très grave pour l'instant, mais le dispositif anti-feux de forêt est prêt.

D'autant que les prochains jours s'annoncent ensoleillés, chauds et encore plus secs.

Des pompiers pilotes de drones devant un groupe d'intervention feux de forêt © Radio France - Antoine Balandra

Pour lutter contre les incendies, les pompiers de la Dordogne disposent d'un avion de reconnaissance pour les feux de forêt. Mais aussi de drones. Ainsi bien sûr que de plus de 1500 Hommes formés à lutter contre les feux de forêt et de 69 véhicules spécialisés comme le détaille le commandant Christophe Magnanou, chef du groupement des services opérationnels et conseiller technique feux de forêt chez les pompiers de la Dordogne.

"On adapte notre réponse suite à un départ de feu, en envoyant une unité feux de forêt avec une jeep et deux camions citernes. Ou un groupe d'intervention feux de forêt, pour une attaque plus massive. Avec une jeep et quatre camions citernes" dit-il.

Evidemment, les images des drones, et de l'avion de reconnaissance permettent d'adapter la réponse au plus juste.

L'avion de reconnaissance des pompiers devant un groupe d'intervention feux de forêt © Radio France - Antoine Balandra

En cas de très gros incendie, les pompiers disposent donc d'une capacité de réponse massive : "Au maximum, on peut fournir une dizaine de groupes d'intervention feux de forêts. Au delà, on ferait appel à des renforts extra départementaux. Un groupe d'intervention, c'est 18 personnes, dont cela fait 180 pompiers mobilisables très rapidement" explique Christophe Magnanou

Des bons comportements à tenir en toute circonstance

Il faut savoir que 90% des feux de forêt sont le fait de l'Homme ! Donc la plupart son en fait évitables. Alors les pompiers rappellent les bonnes pratiques en forêt :

N'allumez ni feu ni barbecue aux abords des forêts

Ne jetez jamais vos mégots de cigarettes en forêt ou par la fenêtre de la voiture

Ne réalisez pas de travaux avec des matériels qui peuvent déclencher un feu

Ne stockez pas vos combustibles contre votre maison

Si vous êtes témoin de quelque chose, appelez le 18 ou le 112

Exercice d'auto-protection des véhicules contre un incendie © Radio France - Antoine Balandra

_Le_s pompiers de la Dordogne ont par ailleurs présenté un exercice de défense face au feu... Exercice très impressionnant. Une simulation d'un groupe d'intervention feux de forêt pris au piège par un incendie. Avec les camions qui s'auto-défendent contre le feu. A retrouver ici en vidéo :

Pour mémoire, le dernier feu de très grande importance ayant touché la Dordogne date de 1976. Il s'agit de celui de La Jemaye qui avait touché plus de 1000 hectares. En 1989, plus de 350 hectares avaient brûlé à Puymangou.