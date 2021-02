VIDEO - Il n'y a jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence en Indre-et-Loire selon la préfecture

Jusqu'à -7°C dans le Nord-Touraine ce matin, -5°C à Tours avec un ressenti encore plus glacial. Ce jeudi est la journée la plus froide de la semaine. L'occasion de faire le point sur les capacités d'hébergement d'urgence pour les sans-abris. Des capacités record selon la Préfecture d'Indre-et-Loire.

Pour en parler, Xavier Gabillaud, le directeur départemental de la cohésion sociale à la préfecture était l'invité de France Bleu Touraine ce jeudi matin :

"L'hébergement d'urgence c'est toute l'année. Et je dirai sans doute encore plus depuis un an avec la crise sanitaire qui nous a sacrément bousculé et qui nous a obligé aussi à augmenter significativement l'ensemble de nos capacités d'hébergement d'urgence.

En temps normal, l'hébergement d'urgence en Indre-et-Loire, c'est environ 550 places. _On a depuis plusieurs mois déjà musclé notre dispositif avec 200 à 250 places supplémentaires chaque soir_. Ce qui nous a permis de maintenir un niveau de refus au 115 qui est toujours trop important mais qui est quand même beaucoup plus bas par rapport aux cinq dernières années au moins.

_Il y aura toujours des personnes qui se maintiennent à la rue_. D'autres sont dans des situations pour lesquelles l'hébergement est compliqué parce que multi-exclues de structures ( pour violence par exemple )

La semaine dernière, nous étions en moyenne à six refus chaque soir. Avant-hier et hier c'était quatre refus. On est dans cette adaptation très fine. Lundi par exemple, nous avons augmenté de six places les capacités d'hébergement pour des hommes isolés. _Le gymnase Racault_, lui déjà ouvert depuis de longues semaines est plein chaque soir. Sa capacité a été portée à 24-25 places.

Nous avons également un dispositif de maraudes qui fonctionne à l'année quasiment tous les jours, l'hiver tous les jours grâce à la Croix rouge et à Entraides et Solidarités qui alternent chaque jour. Et pour ces prochains jours, notamment ce jeudi, la Croix Rouge va réaliser une maraude supplémentaire en début d'après-midi. Pour apporter des _biens de première nécessité_, ( eau, nourriture ), des couvertures. Un peu de chaleur humaine aussi et faire passer le message d'appeler le 115.