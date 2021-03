VIDEO-"Lors de cette crise, les femmes ont été les premières de cordée, mais l'Etat ne les a pas récompensées"

Pour en parler, Valérie Costeja, la coprésidente du mouvement "Osez le féminisme 37" était l'invitée de France Bleu Touraine ce lundi matin :

"Bien sûr que les femmes ont souffert plus que les hommes. A tous les niveaux. D'abord à la maison, il a fallu encore plus que d'habitude _s'occuper des tâches quotidiennes, des enfants_, faire l'école à la maison, se transformer en institutrice et en animatrice de loisirs.

Et au travail aussi. Toutes les premières de cordée citées par notre président, comme les infirmières, les caissières, les aides à domicile, les femmes de ménage... Toutes au front, dehors, qui ont couru des risques. _Mais l'Etat ne les a pas récompensées_. Il n'y a pas eu de revalorisation sérieuse de leurs salaires. Aucune de ces femmes n'a été reconnue. Et ne parlons pas de toutes ces femmes qui ont fait bénévolement des masques alors qu'on aurait quand même pu à un moment penser à les rémunérer".

L'Etat doit débloquer un milliard d'euros.

" Un milliard d'euros pour les femmes mais surtout contre les violences faites aux femmes. C'est ce que l'Espagne a mis dans la balance il y a deux ans et les violences faites aux femmes ont chuté là-bas de plus de 50%.

Il faut des hébergements d'urgence pour mettre à l'abri immédiatement les femmes en danger et les enfants. Il faut des tribunaux spécialisés pour juger en 48h ces affaires-là. Il faut _former les personnes à l'accueil dans les commissariats et les gendarmeries_, il faut aider les associations qui aident ces femmes, et tout ça c'est de l'argent. Et pour l'instant, tout ce qu'on nous a donné c'est de la poudre de perlimpinpin".

44 ans après l'instauration de cette journée internationale pour les droits des femmes, "bien sûr que nous progressons, et heureusement, on part de tellement loin. Mais il y a encore tellement de choses à faire. Pour faire comprendre aux petits garçons et aux petites filles que les filles ne sont pas sujettes à violence. Pour changer l'éducation genrée. Tellement de choses à faire pour l'égalité salariale, pour que _les jeunes filles puissent sortir dans la rue sans avoir peur_, pour qu'on puisse s'habiller comme on le souhaite. Il faut continuer la lutte."