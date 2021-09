VIDEO -" C'est la galère pour trouver des bénévoles", la Banque Alimentaire d'Indre-et-Loire manque de bras

Mais où sont passés les bénévoles en Indre-et-Loire ? Depuis cet été, toutes les associations caritatives n'arrivent plus à attirer de nouveaux volontaires. Des bras qui manquent alors que le travail lui est toujours plus important. Notamment à la Banque Alimentaire de Touraine.

Avec 750 bénévoles, les Restos du Cœur en Indre-et-Loire semblent bien lotis. Mais en réalité, il leur manque une quarantaine de volontaires pour faire tourner entrepôt et centres de distribution.

A la banque alimentaire de Touraine, ils sont un peu plus d'une centaine. Il en faudrait une bonne dizaine de plus. Pour en parler, son président Dominique Cochard était l'invité de France Bleu Touraine ce vendredi :

" Depuis les vacances, on assiste à une diminution du nombre de bénévoles qui frappent à nos portes. Et ça complique le fonctionnement au quotidien de notre activité".

"Pour faire les ramasses en magasin, pour faire du tri, des préparations de commande, mais aussi faire tout le travail administratif. Pour tout ça, il nous faut une trentaine de bénévoles tous les jours, alors qu'avant on en avait besoin de 20 à 25. Mais nos activités se sont fortement développées depuis deux ans et la crise du Covid. Et donc là on galère pour trouver du monde qui puisse nous aider à faire tout ça".

Mais pourquoi cette pénurie de bénévoles ?

"Cette période n'est jamais très simple pour trouver plus de volontaires. Car il y a en ce moment tous les travaux saisonniers en agriculture ( ramassage des pommes, vendanges...). Il y aussi une reprise de l'emploi et des bénévoles ne sont plus disponibles pour nous. D'autres sont encore en vacances.

Ça, ce sont des raisons conjoncturelles. Mais il y a aussi des raisons plus structurelles. Après le Covid, les gens se sentent peut-être moins motivés à nous donner un coup de main. Ils se renferment peut-être un peu chez eux. Faut-il y voir de l'égoïsme ? Peut-être".