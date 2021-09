"Il ne s'agit pas de banaliser ou de promouvoir le cannabis, mais d'en faire une politique de santé publique"

"Je veux par ce débat faire la lumière sur un sujet de société qui concerne tous les Français." D'emblée, Fabienne Colboc, députée de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, justifie la tenue de ce débat ce soir à 19h30 sur internet. "Faut-il légaliser le cannabis ?"

"La France est le plus gros consommateur de cannabis en Europe alors que c'est interdit. Depuis 50 ans, il y a une politique de répression mais qui ne fonctionne pas suffisamment puisqu'on est à un million de consommateurs réguliers et à quatre ou cinq millions de consommateurs occasionnels. Et les trafics sont toujours là. C'est donc aussi un enjeu de santé publique notamment sur les jeunes de moins de 25 ans. La légalisation ou la dépénalisation ce n'est pas banaliser ou promouvoir le cannabis, c'est au contraire d'en faire une politique de santé publique comme il y en a pour l'alcool et le tabac".

On voit les effets nocifs de la consommation forte de cannabis chez ces jeunes : décrochage scolaire, dépression, isolement... - Fabienne Colboc, députée LREM d'Indre-et-Loire

"Une politique de santé publique pour contrôler aussi la composition de cette drogue et éviter le cannabis de synthèse qui est encore plus mauvais pour la santé. Et au final, pour faire baisser le nombre de consommateurs. C'est ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont légalisé comme le Canada ou dépénalisé le cannabis comme le Portugal. Je n'ai pas encore d'avis tranché sur la question, mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir, une concertation parce que ce serait un vrai changement de modèle de société".

