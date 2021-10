VIDEO - "Par gêne, certaines étudiantes préfèrent rester chez elle pendant la période de leurs règles"

Pour en parler, Christine Inchauspé, chargée de la mission égalité à l'université de Tours était l'invitée de France Bleu Touraine ce mardi :

" Depuis la rentrée de septembre 2021, l'université de Tours a installé plus de 30 distributeurs de protections périodiques sur l'ensemble de ses sites universitaires entre Tours et Blois. Cela représente un investissement de 50 000 euros partagés avec la mairie de Tours et le département d'Indre-et-Loire".

"C'est une offre complémentaire aux dons occasionnels de protections plus durables et recyclables via nos associations étudiantes.

Cette précarité menstruelle peut grandement perturber leurs études. Certaines étudiantes préfèrent rester chez elles pendant la période de leurs règles et ne viennent pas à l'université, par gêne, par peur d'affronter le regard des autres"