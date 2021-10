VIDEO - Pourquoi le château d'Artigny à Montbazon participe cette année au Grand Repas ?

Pour en parler, Pascal Brault, directeur du château d'Artigny, hôtel-restaurant 5 étoiles à Montbazon, était l'invité de France Bleu Touraine ce jeudi :

" Nous profitons d'un menu préparé par le chef étoilé Christophe Hay qui est le parrain de cette édition en région Centre-Val de Loire. Avec en entrée, des œufs de Célestine cocotte avec champignons des caves de Touraine. Ensuite, un paleron de bœuf confit du Maine-Anjou, du chèvre frais, une poire tapée....

Donc uniquement des produits locaux, de saison, pour favoriser les circuits courts. Notre chef et moi avions vraiment envie d'y participer cette année".

"Ce même repas sera servi aussi ce midi par la cuisine centrale de la ville de Tours. Mais aussi dans les restaurants universitaires, ceux d'entreprises comme ST Microélectronics, SKF ou le Crédit Agricole. Dans les hôpitaux également, les Ehpads. Tout le monde mangera le même repas".

Pénurie de main-d'œuvre dans la restauration ?

"Nous n'avons pas de problème d'effectif au château d'Artigny, mais en Touraine, notamment au cœur de la saison cet été, certains restaurants ont dû refuser des clients à cause de cette pénurie de main-d'œuvre. Ce qui est terrible pour notre métier.

C'est un métier un petit peu difficile c'est vrai, mais il faut trouver des solutions. Il faut revaloriser ce métier. Par le salaire, par les conditions de travail aussi. Le faire connaître auprès des jeunes également, dans les collèges et les lycées".

Les touristes étrangers sont-ils de retour ?

"On sent une demande grandissante notamment des américains. Privés d'Europe et de Touraine pendant deux ans, l'année 2022 devrait être très forte pour cette clientèle. Même si on a déjà quelques groupes d'américains depuis le mois d'août, mais sans commune mesure avec ce qu'on a d'habitude. Mais vraiment 2022 s'annonce comme une très bonne année pour cette clientèle étrangère, sauf peut-être pour les asiatiques qui restent encore timides".