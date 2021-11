VIDEO - "Pour la majorité des victimes, ce procès du 13 novembre 2015 est un mal pour un bien"

Ce samedi, la France va commémorer à nouveau les attaques du 13 novembre 2015. Six ans après cette nuit tragique où 130 personnes ont perdu la vie à Paris, fauchées par les balles des commandos terroristes. Des commémorations qui interviennent en plein procès. Celui des complices présumés et de Salah Abdeslam, le seul rescapé du commando.

Depuis deux mois, la Cour d'assises spéciales de Paris nous replonge chaque jour dans cette nuit d'horreur. Avec quelles conséquences psychologiques pour les victimes, leurs proches et tous les Français qui suivent ce procès ou qui lisent ou regardent des comptes-rendus d'audience ? Pour en parler, le Pr Wissam El Hage, psychiatre et responsable du centre régional de psychotraumatologie à Tours était l'invité de France Bleu Touraine :

" Ce procès est un moment essentiel. Plus on a été proche d'une des victimes, ou d'une façon ou d'une autre exposé à cette scène de guerre, plus la douleur est intense. Cela va raviver beaucoup de blessures, de douleur. Mais pour la majorité des victimes et des proches, c'est un mal pour un bien. C'est nécessaire pour se remémorer, rendre hommage aux victimes et parfois comprendre ou ne serait-ce que dire la douleur pour les uns ou les autres.

On s'est tous identifié aux victimes du Bataclan. Et ce procès est l'occasion de le dire"

Face à cela, on est tous différent, on n'a pas vécu la douleur de la même façon. Pour certains, raviver tout cela, c'est extrêmement difficile surtout si on a perdu un proche. Mais pour d'autres, c'est un devoir de mémoire. Chacun a une cinétique de temps complètement différente.

C'est un procès très bien organisé qui donne la possibilité à ceux qui sont dans le besoin d'exprimer leur douleur, de le faire. Mais de façon générale, la majorité des gens sont extrêmement émus de cette scène de guerre. On s'est tous identifiés aux victimes du Bataclan. Et ce procès est l'occasion de le dire. De dire aussi que la justice peut prendre place".