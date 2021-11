En Indre-et-Loire, près d'une quinzaine de victimes d'abus sexuels ont été identifiés à ce jour par l'Eglise

Sa réponse était très attendue après l'immense choc du rapport Sauvé sur l'ampleur des abus sexuels au sein de l'Eglise catholique. Plus de 300 000 victimes, enfants ou adolescents, depuis les années 50.

La conférence des évêques de France réunie à Lourdes promet justice et réparation pour toutes les victimes reconnues. Présent à Lourdes, l'archevêque de Tours, Mgr Vincent Jordy était l'invité de France Bleu Touraine ce mardi matin :

" Nous avons d'abord reconnu la responsabilité institutionnelle de l'Eglise. Or, d'un point de vue strictement juridique, cette responsabilité ne nous était pas imputée. Mais on ne va pas finasser avec le droit, nous sommes l'Eglise du Christ, nous avons à être cohérent avec le message que nous essayons d'annoncer. Donc c'est à nous de dire, oui, quelque chose n'a pas fonctionné dans notre Eglise, donc on reconnait. A partir de là, il faut prendre en compte la parole des victimes, pour qu'ils puissent accéder au statut de victime.

C'est à nous de dire, oui, quelque chose n'a pas fonctionné dans notre Eglise"

Nous sommes dans cette phase de justice réparatrice. Dans ce sens, nous avons pris des dispositions pour que les personnes puissent être indemnisées".

Il faudra saisir l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation

"On partira des éléments existants si la personne a déjà été interrogée. Sinon, il faudra qu'elle donne des éléments. Et à partir de ce moment-là, cette commission indépendante va mettre en place des protocoles, des barèmes, tout ce qui va permettre avec une critériologie objective, d'accueillir les victimes, de les écouter et de voir comment les indemniser.

En Indre-et-Loire, les victimes vraiment identifiées, il doit y en avoir une dizaine ou une quinzaine à l'heure à laquelle je parle".

Où trouver l'argent ?

" Nous ne ferons pas appel aux dons des fidèles, mais si certains d'entre eux le souhaitent, ils peuvent abonder le fond déjà créé depuis quelques mois. Sans aucun appel, il est déjà doté de 500 000 euros. Il en faudra bien évidemment beaucoup plus. La question de l'emprunt pourra éventuellement se poser. Et celle aussi de la vente de biens immobiliers. A ce sujet, rappelons que les associations diocésaines sont des associations cultuelles et qu'à ce titre, elles ne peuvent pas vendre n'importe quoi et n'importe comment."